Remontada y final feliz

El Villarreal sumó sus primeros puntos del campeonato al derrotar al Betis en un partido en el que no empezó bien, aunque fue capaz de recuperarse y remontar un marcador adverso ante un rival que no ratificó su buen comienzo de partido y se fue de vacío.

En los primeros minutos el equipo sevillano estuvo mejor, pero poco a poco se le escapó el encuentro ante un Villarreal que, sin brillar, no perdió la confianza, se asentó antes del descanso tras lograr el tanto del empate y no dio opción a su rival en la segunda mitad. A los diez minutos de juego, una buena penetración por la derecha propició un centro perfecto de Joaquín que Sergio León cabeceó a gol de forma inapelable. El tanto desorientó al equipo local, que no encontraba cómo acercarse a la meta de Adán, mientras que el equipo sevillano se mostraba más suelto y dispuso de algunas opciones de crear peligro, en especial tras las acciones a la contra de Joaquín por la derecha.

Los de Fran Escribá conquistan su primera victoria ante un conjunto bético flojo en defensa

No daba la sensación de que el Villarreal tuviera posibilidades de equilibrar el marcador a partir de su juego, pero cuando atravesaba su peor momento del primer periodo, un error de Adán permitió la igualada. Al portero bético se le escapó un balón que trataba de controlar con el pie derecho y Bacca, con la ayuda de Bakambu, se lo robó y estableció el empate.

Fue a partir de entonces cuando el Villarreal asumió del protagonismo que no tuvo en la primera media hora de juego y pudo adelantarse en el marcador en un potente remate de Rodri que se estrelló en el poste de la meta bética. Al equipo bético se le hizo largo el tramo final de una primera mitad en la que fue de más a menos ante un equipo local que creció tras lograr su tanto.

El Betis recuperó el balón al comienzo del segundo tiempo, aunque no logró tener profundidad, por lo que el encuentro se niveló sin que ninguno de los dos equipos lograra imponerse de forma clara ante su rival, aunque una llegada en solitario de Tello (59') fue neutralizada por Barbosa en la primera ocasión del segundo tiempo. Fue muy poco después, en la segunda ocasión de este periodo, cuando Castillejo, con un disparo muy colocado, dio la vuelta al marcador para el equipo de Fran Escribá. El partido perdió ritmo, ya que el Villarreal decidió controlar el balón y el Betis no encontraba la forma de hacer daño a su rival y, a un cuarto de hora del final, Quique Setién dio entrada al Andrés Guardado para que su equipo fuera más ofensivo. Sin embargo, el Villarreal ratificó su mejoría con el tercer gol logrado por Ünal, que sentenciaba el pleito.