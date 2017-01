Regreso entre incógnitas

Tras la pausa navideña, la plantilla del Ángel Ximénez-Avia regresa hoy a los entrenamientos para comenzar a preparar la segunda vuelta de la Liga Asobal, que arrancará a principios de febrero una vez acabe el Campeonato del Mundo de Francia, evento que a partir del miércoles se convertirá en el gran foco de atención para los aficionados al balonmano.

Durante la Navidad, la actualidad del equipo estuvo centrada en dos nombres, Mekaru y Josic, aunque por circunstancias bien distintas. En lo que concierne al japonés, y como ya reconoció hace unos días el presidente del club, Mariano Jiménez, su rendimiento durante la primera parte del torneo no ha sido el esperado, de ahí que se estén buscando soluciones. En principio, el asiático tiene contrato hasta final de temporada, por lo que, si no se llega a un acuerdo para su rescisión, continuará siendo jugador del Ángel Ximénez-Avia a todos los efectos hasta finales de mayo. No obstante, cabe también la posibilidad de que Mekaru realizara un buen papel con la selección nipona en tierras francesas. Si se diera ese escenario, en la entidad pontanesa no pondrían pegas a escuchar ofertas y ver la alternativa que mejor pudiera convenir a todas las partes. Dado el caso de que algún equipo se interesara por sus servicios, la marcha de Mekaru no se traduciría necesariamente en la contratación de un sustituto, ya que en la entidad se confía en la recuperación tanto de Chispi como de Mario Porras, que pasarían por ser los mejores refuerzos del equipo para la segunda vuelta.

El caso de Josic también es llamativo, ya que el buen rendimiento del serbio no ha pasado inadvertido para diferentes clubes. De hecho, los rumores apuntaban a que el jugador podría tener una suculenta oferta de la liga israelí, aunque también en los últimos días se ha especulado con otra de un equipo que milita en la D2 francesa que estaría dispuesto a pagar íntegramente su cláusula de rescisión para incorporarlo con efecto inmediato. En este caso concreto, la oferta tendría un plus, ya que actualmente la pareja de Josic juega en la liga gala, algo que supondría un incentivo añadido para que el jugador cambiara de aires. Sin embargo, y a pesar de las especulaciones, todo apunta a que el serbio quiere seguir en Puente Genil, donde se encuentra muy feliz y donde cuenta con el gran apoyo de Rudovic, que le ha facilitado su integración y adaptación ayudándole mucho con el idioma. El zurdo, que está bastante satisfecho con su rendimiento, espera seguir aportando goles para ayudar a conseguir la permanencia con el equipo pontano, aunque parece que si sigue a este nivel las ofertas seguirán llegando y será bastante difícil retenerlo de cara a la próxima temporada.

Por otra parte, donde sí parece que habrá novedades será en la posición de pivote, ya que en los últimos días ha sonado con fuerza la posibilidad de que Ángel Paraja deje el equipo. En estos últimos meses, con la llegada de Revin y Moreira, el asturiano no ha gozado de tantos minutos como en la temporada pasada. A falta de confirmación oficial sobre su marcha, está por ver si el jugador se pone hoy a las órdenes de Quino Soler. En caso de no hacerlo, el club de Puente Genil estaría tanteando un sustituto, barajándose el nombre del brasileño Leo Almeida, ex del Ademar León, como posible recambio.

Por último, la entidad pontanense continúa perfilando el calendario de encuentros amistosos que disputará durante las próximas semanas. Hasta el momento todo apunta a que serán tres los partidos que jugará el equipo de Quino Soler durante este periodo de preparación, sin perjuicio de que se pudiera cerrar alguno más en los próximos días. Además, parece que el Memorial Ángel Jiménez se celebrará a finales de este mes frente a un rival de prestigio de fuera de nuestras fronteras.