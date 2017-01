Reforzado y a por La Victoria

La buena dinámica con la que llega el Córdoba B y la recuperación de efectivos importantes en el conjunto de Carlos Losada constituyen un buen augurio de cara al importante choque que esta tarde disputa el segundo equipo cordobesista en La Victoria, donde espera un Real Jaén convertido en inesperado protagonista en la lucha por la salvación. Por nombre y por jugadores, el conjunto lagarto debería pelear por la zona noble de la tabla, pero lo cierto es que durante toda la temporada los de Ramón Tejada se han mostrado incapaces de responder a esa etiqueta de teórico equipo grande de la categoría.

La victoria lograda en Cartagena y el buen empate sumado ante el Marbella han reforzado el ánimo de un Córdoba B que ahora se ve capaz de pelear con cualquiera y refrenda esa capacidad con un fútbol cada vez más práctico y eficaz. Esas buenas sensaciones se suman a la recuperación de efectivos que ha experimentado el equipo en las últimas semanas. Sebas Moyano y José Antonio González ya han regresado a pleno rendimiento y además Losada se encontró con la agradable sorpresa del regreso de Esteve, que esta semana no ha sido convocado por Luis Carrión para el partido del primer equipo, por lo que será un refuerzo de lujo en la medular del filial blanquiverde. De esta manera, tan solo Javi Galán y Marc Vito constituyen las bajas del filial, algo que se da por muy bueno después de muchas semanas con un número más importante de ausencias. A pesar de tener más opciones para confeccionar su equipo titular, no se esperan demasiadas novedades en el once que presente Losada, más allá de la entrada de Esteve, que podría relegar al juvenil Alberto García al banquillo, pese a su buen rendimiento en los dos últimos partidos.

El equipo de Losada encontrará esta tarde frente a frente a un rival herido y que en las dos últimas semanas ha tocado fondo con sendas derrotas muy dolorosas, en casa ante el Recreativo de Huelva (1-3) y en su visita al Linares (3-1), en el derbi provincial. Después de muchas semanas coqueteando con la zona baja, esos dos tropiezos consecutivos han hundido al cuadro jiennense en la tabla y actualmente ocupa el puesto de play out, pese a que tan solo suma dos puntos menos que el Córdoba B.

La incapacidad para ganar partidos es lo que más está lastrando al Real Jaén, que sólo suma cuatro victorias en el campeonato y es, de largo, el equipo que más veces ha empatado, hasta 11. En casa, al menos, han mostrado cierta fortaleza y tan solo han perdido dos partidos. Claro que si algo tiene el filial blanquiverde es su capacidad para sacar puntos lejos de su estadio, algo que espera repetir para además hacerse con un goal average -en la ida empataron a uno- que puede resultar vital al final del curso.