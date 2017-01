Recuperando sensaciones

El Rayo Vallecano recibió un duro varapalo en la última jornada del pasado campeonato en Primera. Los resultados le condenaron al descenso después de un lustro en la máxima categoría. El golpe fue bajo y superarlo le está costando tanto que, a dos jornadas para finalizar la primera vuelta, sólo está un punto por encima del descenso. Sin embargo, la igualdad existente en la categoría no le ha hecho perder tampoco la esperanza de ver cumplido su objetivo de regresar a Primera y divisa el play off a cinco puntos.

El adiós de Paco Jémez propició el regreso de José Ramón Sandoval. No se movió mucho la plantilla, aunque salieron hombres como Juan Carlos, Jozabed, Bebé, Cissé, Iturra o Crespo. Con el nuevo técnico llegaron Galán, Íñiguez, Comesaña o Cristaldo, jugadores que hasta ahora han tenido una mínima presencia, aunque también llegaron otros como Zuculini o Gazzaniga que sí pueden ser considerados titulares. No obstante, la irregularidad mostrada por el equipo, sobre todo fuera de casa; no acabar de encontrar un estilo propio de juego; y una deteriorada relación con los pesos pesados del vestuario propiciaron el cambio de entrenador y la llegada de Rubén Baraja. Sus resultados no son mejores que los de su antecesor, ya que ha sumado siete de los 18 puntos jugados. Eso sí, ha logrado el primer triunfo a domicilio y ha enlazado tres citas seguidas sin perder, aunque llega a Córdoba tras caer con el Zaragoza.

sin balón

El nuevo técnico apuesta por un 4-4-2 como dibujo táctico. En la meta se ha afianzado Gazzaniga después de la lesión de Toño, aunque ha llegado en el mercado invernal Mejías. Por delante, una línea de cuatro, en la que destaca la presencia de los cordobeses Quini y Dorado. El primero se ha adueñado del lateral derecho, alternándose en el izquierdo Rat, Diego Aguirre e incluso Álex Moreno, con lo que el técnico apuesta por una banda izquierda muy ofensiva, incluso alineando al centrocampista Álex Moreno como lateral y al lateral Diego Aguirre como jugador de banda. En el centro de la zaga, en los últimos cinco encuentros ha confiado en la pareja Dorado-Zé Castro, una dupla contundente, siempre bien colocada y potente en el juego aéreo.

con balón

En el centro del campo, un doble pivote en el que Trashorras se puede considerar fijo. Realiza el trabajo más feo, intenta dar equilibrio y siempre ayuda en defensa. Junto a él, Barajas ya ha alineado a Baena, Zuculini, Cristaldo e incluso al joven Fran Beltrán. Todos ellos tienen un perfil más ofensivo que Trashorras y, aunque comparten el trabajo de presión con él, siempre se acercan más al área rival ofreciendo mayor talante ofensivo.

En los costados del medio campo, el técnico imprime mayor intensidad en la izquierda, donde Álex Moreno y Diego Aguirre se doblan continuamente. Por la derecha pueden jugar Manucho, Ebert y Embarba, con Quini desdoblando continuamente. Los cuatro tienen velocidad y desborde, se asocian bien por dentro y llegan a línea de fondo por fuera para colocar buenos centros. Arriba, la pareja más utilizada es Miku y Javi Guerra, dos puntas trabajadores que se mueven al unísono tratando de mover a la defensa rival.

lo mejor

Comienzan a creer en sí mismos.

lo peor

Pésimo bagaje fuera de Vallecas.