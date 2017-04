Reacción para cumplir su parte del trato

Hace muchas semanas ya que el Espeleño tiene cumplido su objetivo, pero la ambición del equipo de Rafa Navarro no conoce límites en una temporada que quedará para el recuerdo en Espiel. Ayer, el cuadro rojillo dio una nueva muestra de su categoría como bloque competitivo y peleó hasta el final por brindar una victoria a su afición que llegó en los últimos diez minutos, con una cascada de goles que desbloqueó el desacierto ofensivo que hasta ese momento había tenido que lamentar el cuadro local.

Con algunos cambios en el once inicial con la idea de repartir minutos entre los integrantes de la plantilla, el Espeleño salió en busca de su rival desde el principio, mostrando mucha ambición a pesar de no tener ya un objetivo claro en juego más que el de ganar por su gente y por el respeto que siempre se le debe a un club y a la propia competición.

Eso sí, los rojillos se encontraron con un Cabecense con sus líneas bien plantadas, que tampoco quiso regalar nada y que dejó claro muy pronto que iba a plantear batalla por la victoria. En esas, y tras una primera parte con juego bastante atascado y en la que el Espeleño no encontró la fluidez ofensiva de otras tardes, llegó el tanto del conjunto sevillano, obra de Sánchez, al borde del descanso.

El tanto no sentó demasiado bien al conjunto de Espiel, que tardó en reengancharse al choque tras el paso por los vestuarios. A pesar de no tener el mejor de los días, el Espeleño lo siguió intentando y Rafa Navarro arriesgó con los cambios en busca de darle la vuelta al marcador. Fruto de esa ambición llegó el tanto de Agus, con menos de diez puntos por delante, cuando otro equipo ya habría bajado los brazos en un choque en el que no había en juego mucho más que la honra. Pero de eso el cuadro de Espiel tiene bastante, como así lo demostró. Y ahí no quedó la cosa, porque sólo cuatro minutos después fue Ito, que llevaba pocos minutos sobre el césped, el que adelantó al conjunto rojillo para provocar la euforia en la grada local, agradecida por el esfuerzo de su equipo.

Sorprendido por el ímpetu del conjunto de Rafa Navarro, el Cabecense intentó la igualada en los últimos minutos, pero lo que encontró fue la sentencia del Espeleño, que llegó en forma de pena máxima transformada por Guti, para hacer de un choque que parecía perdido una victoria incluso holgada.

De esta manera, el conjunto de Rafa Navarro se dio el gusto de regalar a su afición otro triunfo y, de paso, consolidó su sexta posición en el Grupo X de Tercera División, a la espera de incluso poder mejorar esa plaza en las dos jornadas que quedan. Porque, si hay alguna posibilidad, el cuadro rojillo ya ha demostrado que irá con todo a conseguirlo.