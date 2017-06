Rafa Navarro seguirá en el Espeleño

Rafa Navarro cumplirá su quinta temporada en el Espeleño. El club del Alto Guadiato anunció ayer la renovación del técnico cordobés, que tuvo dudas sobre su continuidad tras el cierre de una brillante temporada en el Grupo X de Tercera División.

"Estoy muy contento por seguir una campaña más en el Espeleño", reconoció ayer a el Día el propio Rafa Navarro. "He tenido mis dudas porque han sido cuatro años seguidos, incluso salió la opción de Puente Genil pero he valorado todo, la comodidad de poder entrenar en Córdoba, el buen trato que me ha dado siempre la directiva y esto ha hecho a tomar la decisión de seguir un año más en el Espeleño", apuntó el preparador cordobés. Ahora toca planificar la segunda temporada en Tercera División. De este modo, Navarro aclaró que "a partir del lunes empezaremos con las renovaciones y a reforzar al equipo". ¿Qué busca en el mercado? El técnico lo deja claro: "Todo lo que aparezca y mejore la plantilla del año pasado". Además, dentro de tres días ya sabremos "con qué jugadores podemos contar" tras el buen curso realizado, en el que Espeleño, recién ascendido, logró terminar en séptima posición con 57 puntos. Incluso coqueteó con la zona de play off durante una parte de la campaña gracias al buen hacer del plantel, en el que destacaron Ito (21 goles) y Diego (16).