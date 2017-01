"Quiero ser lo más completo posible"

El Ángel Ximénez-Avia presentó ayer de manera oficial a su nuevo fichaje, el pivote brasileño Leo Almeida que llega a la entidad pontanesa para cubrir la vacante dejada por el asturiano Ángel Paraja, que abandonó el equipo durante el parón navideño por motivos personales. Almeida que llegó a Puente Genil en la tarde del pasado viernes, ya ha podido ejercitarse en los últimos días con sus nuevos compañeros a las órdenes de Quino Soler, que ya preparan los dos encuentros amistosos que el equipo pontano disputará durante el presente mes de enero en Antequera ante Los Dólmenes (miércoles 25) y ante el Benidorm (sábado 28), y que servirán de preparación para el primer encuentro de la segunda vuelta de la liga en el Alcalde Miguel Salas ante el Atlético Valladolid (4 de febrero).

Durante la rueda de prensa de presentación del nuevo jugador del conjunto pontanés, el presidente del club, Mariano Jiménez, hizo un repaso por la trayectoria deportiva del jugador, internacional con Brasil en todas las categorías, y destacó su adaptación a la liga española, ya que militó durante dos temporadas en las filas del Ademar León. "Nuestra idea no era fichar ahora en invierno porque consideramos que tenemos una plantilla compensada, pero dada la salida de Ángel Paraja, hemos acudido al mercado y hemos encontrado un jugador que pensamos que le puede venir muy bien al equipo", reconoció el máximo mandatario, quien deseo muchos éxitos a Almeida y una buena estancia en la ciudad pontana.

El cuadro pontano jugará dos amistosos ante Los Dólmenes y frente al Benidorm

Por su parte, Quino Soler explicó que "Leo es un jugador al que conozco perfectamente, y la verdad es que estoy muy satisfecho porque esté aquí con nosotros, ya que suplir una baja como la de Paraja es complicado, y creo que en este caso lo hemos hecho bien". "Es un jugador que nos puede aportar en defensa y en ataque, y que a pesar de su juventud tiene una amplia experiencia internacional, con lo cual pienso que su adaptación va a ser rápida, ya que conoce perfectamente el idioma y nuestra liga", apuntó el preparador del Ximénez.

En último término, Almeida se mostró muy agradecido por el recibimiento dispensado "ya que al llegar a mitad de temporada uno imagina que el equipo está un poco cerrado, pero realmente la gente se ha volcado conmigo y por eso espero aportar al equipo". El pivote carioca manifestó que por su envergadura y apariencia física "todo el mundo me dice que soy más rápido de lo que se espera", pero en realidad "yo sólo quiero ser lo más completo posible, ser capaz de atacar y defender durante los sesenta minutos, independientemente de la entidad que esté enfrente". El nuevo jugador pontano señaló que "a lo largo de estos años he podido seguir la liga española, porque tengo a muchos amigos brasileños que están en equipos españoles, y la verdad es que todos me dijeron que en Puente Genil estaría muy bien porque es un equipo que no tiene los problemas económicos de otros clubes".

El brasileño, que ha jugado durante los últimos meses en el Drott Halmstad de la liga sueca, ha firmado hasta final de temporada, aunque su vínculo contractual con el club pontanés podría ser ampliado una temporada más.