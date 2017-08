"Queremos estar en una situación cómoda y no tener miedos"

Con el inicio de la campaña era la hora de que Jorge Romero tomase la palabra. Lo hizo ayer antes del encuentro que disputará el Córdoba B ante el Extremadura.

Cuestionado por el nivel del Grupo IV de este curso, el técnico cordobés explicó que "ha aumentado por presupuesto, nivel de jugadores y los equipos ascendidos y descendidos". No obstante, "siempre comento e insisto en que son dificultades que hay que afrontar como reto y no como amenaza". De este modo, "es una oportunidad de jugar en ese tipo de campos, un escenario inmejorable para demostrar que somos un equipo con juventud y ambición".

Sobre la regeneración del filial, Romero apuntó que "los jugadores que han salido por edad, porque les ha interesado o porque el club no ha contado con ellos, como José Antonio González, Fran Serrano, Quiles, los que han subido al primer equipo...". "Con Aguado, Setién, Sillero y lo que hemos buscado complementamos el perfil y las características de los jugadores, que tienen que tener posibilidad de llegar al primer equipo y son jugadores de perfil similar a los que ya no están". Ahora mismo, tras acabar invicto en pretemporada, el preparador cordobesista se muestra "contento con la plantilla y con lo que estoy viendo, pues al margen de que los cambios son buenos, hay que mezclar y eso requiere un tiempo", algo que en nuestro caso "parece más largo". Lo que sí dejó claro es que el objetivo "es nutrir al primer equipo", que ha contado con varios de sus jugadores durante el periodo de preparación, un hecho que no incomoda a Romero: "Hay que luchar con ese proceso de conocimiento y adaptación"

Sobre los duelos de pretemporada, Romero explicó que "mirando el vaso medio lleno, considero que nos han pasado situaciones en partidos que vienen bien para trabajar de manera específica y ser conscientes de ello". "La pretemporada ha sido enriquecedora para el equipo, con rivales exigentes que nos han llevado al límite. Estoy tranquilo porque he visto mejoras", comentó el técnico del B.

De nuevo aclaró que "el objetivo es que el mayor número de jugadores puedan dar el salto", pero matizó que "sabiendo el nivel de la categoría, que será especialmente exigente, queremos estar en una situación cómoda y no tener miedos". También señaló que coincide mi perfil con el de Luis (Carrión) y la idea de juego es muy similar". Eso sí, no mira al primer equipo aún: "Sólo pienso en mi formación como entrenador. A Luis le queda mucho tiempo aquí porque le va a ir muy bien".