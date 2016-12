La alegría rebosaba de la cara de Luis Carrión en la sala de prensa de La Rosaleda después de que su equipo firmara un partido brillante para acceder a los octavos de final de la Copa del Rey. El técnico catalán apuntó que "hace un mes estaba trabajando en el filial e intentando hacer cosas para encontrarme en esta situación", por lo que indicó que ahora "seguiremos trabajando para que la cosa siga bien y para seguir ganando partidos y haciendo las cosas bien".

Carrión no se mostró sorprendido por el buen partido de sus hombres y aseguró que "lo que he buscado siempre es un equipo con desparpajo, que busque la portería contraria y creo que así ha sido. Hemos tenido momentos mejores y momentos peores pero me ha gustado la iniciativa del equipo, el ir arriba". Pese a todo, el preparador blanquiverde reconoció que "hay cosas que mejorar, ya que algunos goles de ellos son errores nuestros, pero en líneas generales el equipo ha estado bien". También desveló el técnico blanquiverde que "los chicos están contentos, porque además nos vamos de vacaciones con una sonrisa".

Cuestionado por sus preferencias de cara al sorteo del viernes, Carrión aseguró que quiere "a un equipo que podamos trabajar para ganarle y hacer las cosas bien. Gracias a Dios la gestión del club es buena y no necesitamos esa inyección económica de un grande, que si viene bienvenida sea, pero queremos un rival para poder pasar la eliminatoria y seguir progresando en la competición". El barcelonés reconoció que "Barça, Madrid y Atlético son más difíciles", por lo que prefiere otro rival para "competir y tener opciones de seguir adelante".

Hasta ocho cambios realizó el preparador cordobesista en su equipo respecto al que utilizó el pasado sábado en liga, algo que no varió el rendimiento del equipo. "Cuando pensé en poner este equipo, ya lo dije el otro día, no era porque les tocara jugar, si no porque quería ver lo que me podían ofrecer en un partido", explicó Carrión, que aseguró que "se necesita en una liga como la Segunda que muchos hombres estén enchufados y los he visto muy bien; estoy muy contento de ver que hasta los chicos del filial salen y aportan".

Sobre la lesión de Héctor Rodas, Carrión desveló que "se le ha salido el hombro y esperemos que no sea mucho porque está rindiendo a buen nivel".

Para finalizar, el técnico dio mérito a su equipo al señalar que "trabajamos para marcar goles y generar cosas en ataque", además de recordar que "en casa tuvimos más ocasiones". Carrió reiteró que "hemos trabajado para hacerles daño y estoy contento porque han marcado dos jugadores -Piovaccari y Pedro Ríos- que no venían entrando mucho conmigo en el equipo".