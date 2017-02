El Puente Genil no aprovecha una oportunidad para recortar

El San José, equipo que llegó al Manuel Polinario Poli huyendo de los puestos de descenso, venció a un Puente Genil que no sólo perdió la oportunidad de acortar diferencias en la tabla al Cádiz, que no pasó del empate ante otro equipo en problemas como es el UP Viso, si no que vio como el Xerez Deportivo se le acerca a sólo dos puntos.

Tras un primer tiempo con muchas imprecisiones locales y con un San José más ordenado y asentado sobre el terreno de juego, el conjunto hispalense se adelantó en el marcador en el arranque del segundo acto, al aprovechar Jurado, de tacón, una jugada de Plusko. La fortuna sonrió a Isco, sólo un minuto después. Su disparo rozó en el defensor Ernesto y acabó en la red. Mario, al final del duelo, marcó el tanto del triunfo del San José, al aprovechar un rechace en el área.