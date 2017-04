El Pozoblanco, sorprendido al descanso, golea al final

El Pozoblanco derrotó al UP Viso en un duelo en el que realizó un arranque excepcional, en el que pudo dejar el duelo sentenciado. Pero la suerte le fue esquiva y un remate de Ángel lo repelió la madera, y Yuma y Valentín no acertaron en sendas oportunidades claras antes de que el propio Yuma abriera el marcador al filo del cuarto de hora. El que no perdonó fue el conjunto hispalense antes del descanso, para empatar el partido tras un error defensivo local. Tras la reanudación, Manolillo mandó a la red un centro de Pedro Jesús y el Pozoblanco pasó a dominar, aunque sólo al final vio recompensado su buen juego con goles. Primero marcó Fran Mesa y después Sancho, al transformar un penalti que selló la goleada.