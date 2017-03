Pernía reina en la igualdad

Emoción en estado puro. Surhayen Pernía dio primero en una igualada primera jornada de competición en el Rally Sierra Morena. El cántabro fue el más rápido tras la doble pasada a los tramos de Cerrotrigo y Villaviciosa, aunque no lo tiene nada hecho y debe andarse con mucho ojo porque Iván Ares y Cristian García le pisan los talones de cerca. No pudo ser más vibrante la puesta en escena de una prueba que batió récords de inscritos y que sigue creciendo año tras año. Hoy se pondrá el punto y final a una trigesimoquinta edición que espera a su campeón. De momento no hay nada decidido y habrá que esperar a ver cómo se da esta segunda jornada -que contará con doble pasada a tres tramos- para los grandes favoritos.

No le fue nada mal a Surhayen Pernía en el arranque. El piloto cántabro se puso pronto en cabeza a bordo de su Hyundai i20 tras imponense en la primera pasada de Cerrotrigo. Muy cerca se quedó Cristian García, que se tuvo que conformar con la segunda plaza, e Iván Ares, tercero. Los hermanos Burgo y los Vallejo siguieron de cerca a los tres primeros. Poco cambio la pasada por el tramo de Villaviciosa, que también fue liderada por Pernía. Iván Ares acabó segundo y Cristian García fue tercero, mientras que nada cambio en la cuarta y quinta plaza con los hermanos Burgo y los Vallejo. De este modo, tras la pasada por los dos primeros tramos, el piloto cántabro era seguido por el actual Campeón de España, Cristián García, que se quedaba a 17 segundos, mientras que Iván Ares iba tercero a 23 segundos. Pedro Burgo y Sergio Vallejo se situaban cuarto y quinto tras el alto ritmo demostrado durante la carrera. La mejoría de Ares en el segundo tramo no fue un espejismo. De hecho, éste fue a más y se alzó con la primera pasada tras la segunda pasada por Cerrotrigo. Cristian García fue segundo y Surhayen Pernía bajó a la tercera plaza. Sin embargo, el cántabro mantuvo el dominio de la general, aunque Ares ya estaba segundo tras adelantar a García. Burgo y Vallejo siguieron en la misma plaza. Con todo muy apretado llegó el último paso por el tramo de Villaviciosa. Ahí Iván Ares volvió a ser el más rápido. Cristian García, muy regular durante toda la prueba, segundo y Pernía, tercero. A pesar del poderío de su compañero de equipo, Pernía mantuvo la primera plaza de la general, seguido de Ares y García.

En el Campeonato de Andalucía, la jornada finalizó con Cristóbal García en cabeza, que en la segunda parte de la jornada logró distanciar a su más directo competidor, José Antonio Aznar, en 28 segundos. Más alejados se encuentran el cordobés Germán Leal y Óscar Gil.

La Copa Suzuki destacó también por su apretada clasificación. El liderato es para Esteban Vallín con nueve décimas de ventaja sobre Juan Mañá y 1,3 sobre Alberto Monarri y Alfredo Tamés. En cuanto a la Sandero Cup, José María Reyes del Tineo Auto Club se está erigiendo en claro dominador de la prueba aventajando en más de un minuto a sus perseguidores.

La buena nueva fue que la primera jornada se cerró sin incidencias al margen de la retirada de varios equipos como consecuencia de la dureza y exigencia del recorrido. De este modo, pilotos como Santiago Carnicer, Ignacio Gracia, Julio Martínez o Rafael Martínez Saco tuvieron que abandonar por averías mecánicas.

La competición vuelve hoy con la celebración de tres tramos con dos pasadas cada uno de ellos. Serán más de 100 kilómetros contra el cronómetro que decidirán uno de las ediciones del Rally Sierra Morena más apretadas de de las que se recuerdan. Surhayen Pernía, Iván Ares y Cristián García pugnan por la victoria final, al estar separados por tan sólo 6,1 segundos. El Sierra Morena espera hoy a su campeón.