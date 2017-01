Peligrosa tierra de nadieEl mercado de invierno como última oportunidad

El CCF cerró el domingo en Montilivi la primera vuelta del campeonato con la misma sensación de impotencia con la que se despidió meses antes de la temporada anterior. Aquella derrota en el play off enterró un proyecto y, como ya suele ser una mala costumbre en la casa blanquiverde, supuso el punto de arranque de otro, también con el objetivo del ascenso marcado a fuego desde antes de ver cómo quedaba confeccionada la plantilla y qué ofrecía el resto de adversarios. Ahora, en el ecuador del torneo, todas esas dudas ya se han aclarado para disgusto del cordobesismo, que ve a su equipo en una peligrosa tierra de nadie, sin capacidad para estar con los mejores y con el temor de que una distracción prolongada puede complicar aún más el panorama. De momento, los 26 puntos que hay en el casillero cordobesista dibujan la primera parte de Liga más pobre desde la campaña 08-09 y ponen sobre aviso al club: o se acierta de pleno en un mercado de invierno que ya ha traído a Javi Lara o habrá que dejar en manos de un milagro la opción de meterse en la pelea por dar el salto de categoría... vía promoción. Porque los 13 puntos de distancia con el Girona, que es segundo, son una distancia a priori insalvable para el decimoquinto, que ve ya a cinco el último billete para las eliminatorias y respira con relativo alivio al comprobar que el descenso sigue a más de un partido.

La ambición de la que siempre ha hecho gala la entidad bajo el manto de los González -ahora con Alejandro en la presidencia y antes con su padre Carlos- convierte al Córdoba en aspirante de por sí. Pero con el nombre sólo pueden ganar los elegidos, y no siempre. La primera vuelta hecha por el conjunto blanquiverde es sólo un reflejo de la pobre inversión realizada en verano, cuando la salida de tres piezas fundamentales como Florin, Fidel y Xisco se compensó con segundas o terceras opciones en el mercado que terminaron por dar forma a un plantel nuevamente escaso de efectivos y calidad, y descompensado claramente en algunas posiciones. Curiosamente, en el centro de la defensa y el ataque, principalmente; es decir, en las áreas, que es donde se logran los resultados, que pasan por ser los únicos números con peso real durante la competición para cualquier candidato serio.

El CCF ha firmado seis victorias, ocho empates y siete derrotas en las primeras 21 jornadas

Pero con esos mimbres, que el torneo ha ido señalando como insuficientes semana tras semana -con honrosas excepciones- pese al mensaje contrario lanzado desde las altas esferas y defendido a capa y espada tanto por José Luis Oltra como por Luis Carrión, el CCF está donde está: es decimoquinto con apenas 26 puntos tras la disputa de 21 encuentros, lo que lo aleja ya a cinco del play off y le da una renta de cuatro sobre el descenso. El balance se resume en seis victorias, ocho empates y siete derrotas, y refleja los problemas para sumar de local en El Arcángel -es el único equipo que mejora sus registros como visitante-, además de la fragilidad defensiva del bloque y, en menor medida, la falta de tino en ataque. Porque el bagaje anotador también es claramente negativo (21-28), como se pudo ver en el último capítulo firmado ante el Girona que recogió las enormes facilidades dadas al enemigo de turno para hacer gol y la dificultad que halla el equipo para materializar sus ocasiones.

Unos hándicaps que vienen de lejos y se arrastran ya desde hace un año. Ahí arrancó el declive de un equipo que todavía hoy se sigue moviendo en la mediocridad después de dejar pasar una oportunidad de oro para regresar por la vía rápida a la élite. Porque no hay que olvidar que a estas mismas alturas del ejercicio pasado los blanquiverdes eran segundos con los mismos puntos -39, 13 más que en la actualidad- que un Alavés que hoy juega en Primera. Entonces, la política de inversión cero a punto estuvo de complicar la presencia en el play off tras una segunda vuelta también con 26 puntos que ha tenido tanto en el fondo como en la forma una peligrosa continuidad.

De momento, ese registro convierte esta media liga en la más pobre de la era González, y la peor de la entidad desde el curso 08-09. En aquella campaña que arrancó con José González en el banquillo, luego relevado por Juan Luan Eslava, el Córdoba alcanzó la jornada 21 con apenas 21 puntos que lo dejaban en el puesto 19 y, por tanto, cerrando la zona de descenso a Segunda B. Los 32 obtenidos tras el ecuador acabaron otorgando una salvación relativamente aseada, el objetivo con el que también se tuvo que conformar el equipo en la que hasta ahora es la temporada más pobre realizada bajo la actual propiedad: la 12-13 que comenzó Rafa Berges y terminó Juan Eduardo Esnáider. Entonces el equipo cerró la primera vuelta con 30 puntos, cuatro más que ahora, pero lejos de los 34 conseguidos un año antes por Paco Jémez y, sobre todo, los 39 que en el ejercicio 15-16 firmó Oltra para rubricar el mejor paso del ecuador del club en su historia en la división de plata.

Sin embargo, la caída libre que comenzó entonces ha provocado cambios y no pocos. El CCF de hoy ya no lo dirige el valenciano, fulminado el 29 de noviembre consecuencia de una serie de nueve jornadas sin conocer el triunfo que ha resultado clave para alejar las posiciones de privilegio de la tabla. En ese momento, el cuadro cordobesista ocupaba el puesto 16 y contaba con 19 puntos (4 victorias, 7 empates y 5 derrotas, con 16 goles a favor y 21 en contra), pero ya dibujaba los mismos problemas que lo condenan ahora bajo la dirección de Carrión, cuyo balance es de 7 puntos de 15 posibles (un par de victorias, un empate y otras dos derrotas, con 5 goles a favor y 7 en contra). Cifras insuficientes para salir de la mediocridad instalada si no cambia mucho el panorama.

