Paco Salinas, cuatro oros para empezarLos vuelos de cada año nuevoLa Premier, un paso por delanteVoro, el apaga fuegos ché de 2017

Si el Fidias fue el gran triunfador por equipos, el bujalanceño Paco Salinas también dejó su sello en el Campeonato de Andalucía de natación paralímpica disputado en Palma del Río, con cuatro medallas de oro que lo convierten en campeón regional en la clase S5-SB4.

El 1 de enero al poner la televisión por la mañana hay dos cosas que no fallan: el concierto de Año Nuevo y los saltos de esquí del torneo Cuatro Trampolines, esta vez en la estación alemana de Garmisch-Partenkirchen, una competición que tendrá ganador el Día de Reyes.

Fútbol para cerrar el año y fútbol para abrirlo. La atención del mundo del balompié centrada en Inglaterra, donde hubo jornada de la Premier repartida entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Giroud, goleador en el Arsenal ante el Crystal Palace, no pudo empezar mejor el 2017.

No es la primera vez que Voro se hace cargo del Valencia. Puede que no sea la última, pero en este inicio de 2017 debe ser quien encauce la marcha del conjunto ché. Primero en la Copa, mañana ante el Celta. No hay tiempo que perder y el 1 de enero fue un día más.