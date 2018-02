Paciencia y pegada para tomar aire

Al Córdoba B le van las visitas a tierras murcianas. Ya empató en Cartagena, goleó al Lorca y, aunque cayó hace un par de jornadas ante el Jumilla, ahora rompe su mala racha en un campo complicado y ante un rival que se encuentra en zona de play off, como es el Murcia. Los blanquiverdes, que llegaban de sumar sólo tres puntos en los últimos siete encuentros, lograron la victoria y, de paso, salir de los puestos de descenso que ocupaban, aunque quedan en el de play out. Además, reducen la diferencia con la permanencia que ahora sólo les queda a dos puntos, una barrera que marca el Mérida.

El Córdoba venció por pundonor, creencia, eficacia y contando además con esa pizca de suerte que todo equipo necesita en algún momento determinado. Para empezar, el técnico blanquiverde, que llegaba con las sensibles bajas de Rubén, Kike y Sebas Moyano, no pudo alinear al meta Marcos Lavín, con molestias en un hombro. En su lugar, un Alberto González que estuvo inconmensurable y mantuvo su portería a cero a pesar del acoso y derribo que en algunos momentos ejerció el cuadro pimentonero.

El duelo comenzó con el mando del Murcia, que parecía que quería resolver el duelo por la vía rápida. Juanma, antes del minuto cinco batió el portal cordobesista, pero el tanto no subió al marcador por una falta previa de Elady. Antes del cuarto de hora, un potente y colocado disparo de Fran Carnicer, que recibió de Carlos Martínez, lo abortó con solvencia el meta cordobesista. Los locales controlaron la posesión del balón ante un Córdoba B tremendamente ordenado, parapetado sobre la frontal de su área. El Murcia dispuso de muchísimos acercamientos, pero en el balcón del área se les apagaba la luz y no eran capaces de penetrar en el área ni de intimidar con frecuencia a Alberto González por el buen hacer defensivo de sus compañeros, que no cesaron de presionar, siendo muy solidarios. Cuando robaban, trataban de meter una marcha más buscando los movimientos en ataque de Quiles, o las penetraciones por las bandas de Waldo, Jankovic o incluso de David Moreno.

Superada la media hora de juego, Chrisantus se dejó notar y creó peligro imprimiendo su gran velocidad. Primero disparó por encima del larguero y de inmediato, cabeceó al travesaño un centro de Armando. Pero la paciencia fue una de las armas blanquiverdes. Prácticamente al final del primer acto, una falta cometida por Mateos la aprovechó magistralmente Waldo Rubio para inaugurar el marcador.

Tras la reanudación, el Murcia trató de revertir la situación y dar la vuelta al marcador. Elady, Chrisantus y Santi Jara, en sendos lanzamientos lejanos, o Charlie Dean, en un cabezazo a centro de Carlos Martínez, tuvieron el empate, pero bien por lanzamientos defectuosos o aciertos de Alberto González, se quedaron en nada. Quiles avisó en el tramo final, sacando su disparo Forniés en la misma línea de gol. Ya en el descuento, Sillero batió de nuevo a Santomé y sentenció el triunfo cordobesista.