Obligados a crecerse ante las dificultades

Mucho en juego para todos los equipos de la categoría, no solo para el Salerm Puente Genil, el Ciudad de Lucena y el Espeleño, en las siete jornadas que quedan en el Grupo X de Tercera División. Mucho en juego tanto en la lucha por el play off como por la permanencia. Siete jornadas a las que sólo el conjunto pontanense llega con su primer objetivo cumplido, la permanencia. Al menos de forma virtual. Y puede virar a cotas más altas. Tanto el Ciudad de Lucena como el Espeleño deben seguir mirando de reojo hacia abajo.

El Puente Genil visita al San Roque de Lepe, equipo al que supera en dos puntos. El cuadro que dirige Juanmi Puentenueva buscará un triunfo que le acerque aún más a los puestos de privilegio. Pero los onubenses llegan con una racha de tres triunfos en los cuatro últimos partidos, con una sola derrota ante el líder, el Cádiz B. El cuadro pontanense, desde el regreso hace nueve jornadas de Juanmi Puentenueva, sólo ha cedido una derrota ante el Espeleño. Para este duelo, el técnico no podrá contar con el sancionado Nacho, ni con los lesionados Fito y Edu Chía.

El Espeleño, por su parte, recibe a uno de los rivales más fuertes de la categoría, un Algeciras metido en play off. Pero los de Rafa Navarro quieren poner más tierra de por medio con el descenso y pelearán sus opciones para lograr los tres puntos. Para este duelo, el técnico recupera a Cristian, Labra, Adrián y Óscar, pero no podrá contar con Germán ni Mario. En el Algeciras, que llegará con los cordobeses Siles, Ito y Salas, no estarán por sanción Pablo ni Oñate.

El Ciudad de Lucena recibe a un Alcalá en zona de descenso que ha recuperado al técnico que inició la temporada, Selu García, pero ante el que los provenzales deben hacer bueno el empate conseguido ante el líder y poner aún más tierra de por medio con el descenso que ahora les queda a solo tres puntos. Para este duelo, Diego Caro recupera a Joselillo, pero no podrá contar con Erik, Guerrero y Facu.