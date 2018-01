Obligado a reaccionar y romper la mala dinámica

Reaccionar o meterse en problemas mayores al de ocupar ya el puesto de play out. El Córdoba B visita hoy a un Granada B -uno de los tres filiales que hay en la categoría junto a los blanquiverdes y el Betis Deportivo- que está viviendo una temporada bastante más plácida, pues en estos momentos está séptimo en la tabla, a tres puntos del play off de ascenso, con once puntos más que los cordobesistas.

El filial blanquiverde llega al duelo después de encajar tres derrotas consecutivas. Las dos primeras ante dos equipos como el Extremadura y el Marbella que ocupan plazas de play off, frente a los que ofreció una buena imagen a pesar de la derrota; y una tercera, ante el San Fernando, en un partido en el que los de José María García no estuvieron a buen nivel. Es más, tras el paso de los días, el propio técnico ha reconocido que "no" reconoció a su equipo: "Lo ví sin intensidad y sin hambre. Necesitamos concentración máxima desde el minuto uno".

Cierto es que el B se encuentra condicionado tanto por las bajas que arrastra en forma de lesión, como son los casos de Arnau, Rubén y Mena, como por los jugadores que están con el primer equipo: Álvaro Aguado -que fue titular ante el Zaragoza- y Waldo Rubio. Por este motivo, los refuerzos son obligatorios. Ya lo han hecho Kike Echavarri y Filip Jankovic, procedentes del Extremadura, entrando el primero en la convocatoria, al igual que los juveniles Copete, Andrés y Verdú.

El pasado viernes el filial nazarí venció 1-0 al equipo chino del Chongging Dangdai Lifan, que se encuentra realizando su preparación en tierras granadinas. Lo hizo con un gol de David Grande, goleador blanquirrojo.