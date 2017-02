Necesitado y en cuadro

La necesidad apremia al Córdoba B, enfangado de nuevo en el puesto de play out, y ya poco importa el rival que esté enfrente. Porque los de Losada necesitan sumar una victoria de manera imperiosa para recobrar ánimos y alimentar sus opciones de permanencia. Para ello, el filial blanquiverde ansía reencontrarse con el triunfo en su feudo y este mediodía tiene una buena oportunidad ante el Villanovense, un rival de la zona alta de la clasificación pero que anda metido en una mala dinámica que dura ya mes y medio.

Seis semanas suman los de Villanueva de la Serena sin conocer la victoria, lo que les ha empujado a salir de los puestos de play off. No obstando, el choque se antoja complicado para un Córdoba B que cuenta con tres importantes bajas en su once inicial. Las sanciones se cebaron la semana pasada con el equipo de Losada y hasta tres hombres cumplirán un partido de castigo hoy. Se trata de los defensas Pablo Vázquez y Mena, además del delantero Alberto Quiles. La reconversión de José Antonio González al lateral zurdo, de Soler al puesto de central y el debut como titular de Brian Triviño parecen las opciones más factibles para recomponer el equipo.

El técnico del filial blanquiverde, Carlos Losada, no ofreció convocatoria como es habitual cuando juega en casa, por lo que podría contar con Javi Galán y Esteve, que esta pasada madrugada regresaron desde tierras valencianas con el primer equipo. Ambos abrirían el abanico de posibilidades a un mermado y necesitado Córdoba B, que ansía una victoria para coger aire.