Nadal sigue su puesta a punto

Rafa Nadal continúa confirmando sus buenas sensaciones tras llevar parado casi tres meses y se clasificó para la final del Mubadala World Tennis Championship, torneo de exhibición que se disputa en Abu Dhabi, tras derrotar en tres sets a Milos Raonic por 6-1, 3-6 y 6-3.

El balear tuvo más batalla ante el norteamericano que en la víspera frente al checo Tomas Berdych, pero mostró de nuevo un juego sólido ante un rival que suele dar poco ritmo y que había terminado la temporada 2016 a buen nivel.

Ahora, el jugador manacorí intentará cerrar este aperitivo previo al inicio de la campaña 2017, ya en Brisbane, con otra victoria en la final frente David Goffin, que sorprendió a Andy Murray, actual número uno del mundo, al que derrotó por 7-6 y 6-4, y que evitó un siempre atractivo duelo entre el de Dunblane y el español.

Las cosas comenzaron bien para el nueve veces campeón de Roland Garros. De nuevo firme en la pista, no tardó en desactivar al canadiense, al que endosó un severo 5-0 de inicio, amenazando con un rosco como en su estreno.

El norteamericano, demasiado errático y sin poder imponer su juego ante la profundidad del balear, no encontró ni siquiera soluciones en su poderoso servicio y su primer ace no llegó hasta el sexto juego. En menos de media hora, el ex número uno del mundo mandaba en el marcador (6-1).

Raonic mejoró en el segundo set, gracias a que su saque comenzó a funcionar y eso le permitió conectar más ganadores y poder subir con más facilidad a la red. Sin embargo, fue Nadal el que tuvo la opción de poder romper, pero no aprovechó un 15-40 con 2-2 que podría haber cambiado el parcial. En cambio, el número tres del mundo sí sacó partido a su primera opción al resto en el siguiente juego, una renta que no desperdició para forzar un tercer set.

El balear tenía claro que no podía dar concesiones al servicio. Un pequeño bajón en el saque y una doble falta de Raonic le abrieron al español la puerta del break de nuevo. En esta ocasión, Nadal no perdonó y cogió una ventaja imposible de recuperar.