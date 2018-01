Nadal, ante su primera prueba de fuego

Rafael Nadal afronta a partir de las 09:00 su primera prueba de fuego en Melbourne al enfrentarse con el croata Marin Cilic en los cuartos de final.

Después de atravesar un camino sin demasiados sobresaltos, el número uno del mundo se encontrará con su primer top ten, un rival de particular peligro en canchas rápidas. Será, curiosamente, el primer adversario dentro de los 25 mejores del mundo con el que el balear se cruce en un Grand Slam desde la final de Roland Garros que ganó el año pasado ante Stan Wawrinka. El suizo ocupaba entonces el tercer puesto de la clasificación de la ATP.

Desde entonces, la fortuna sonrió al español, que ganó el Abierto de Estados Unidos sin tener que medirse a ningún rival de los primeros puestos de la clasificación. Su mayor peligro fue el argentino Juan Martín del Potro, entonces número 28 del escalafón. En Wimbledon, su duelo más complejo fue ante el luxemburgués Gilles Muller (26), que lo eliminó en octavos de final. "Será un partido duro. No puedes esperar otra cosa en unos cuartos de Grand Slam.

Nadal alcanzó los cuartos de final mostrando un aceptable nivel y sin rastros del dolor que arrastra en el tendón de la rodilla derecha. Sin embargo, en su duelo de octavos ante el argentino Diego Schwartzman su juego ofreció algunas fisuras y pasó momentos de zozobra más allá de la victoria en cuatro sets. Frente a Cilic sabe que no podrá permitir que el balcánico tome la iniciativa. "Tengo que estar eléctrico al resto. No puedo dejar que él coja la iniciativa cuando falle el primer saque. Eso no puede pasar", analizó.

El mallorquín aventaja en 5-1 al sexto del ranking en los duelos personales. Ganó los últimos cinco encuentros, incluyendo el de los octavos de final del 2011 en Australia. El ex tenista croata Goran Ivanisevic recomendó a su compatriota jugar "ultraagresivo" para tener alguna posibilidad ante Nadal. "Será duro. Rafa está muy fuerte y golpeando bien la pelota. La única posibilidad de Cilic es jugar muy agresivo. Debe servir bien. Si no saca bien, no hay posibilidades", comentó.

Por la misma parte del cuadro, el búlgaro Grigor Dimitrov y el británico Kyle Edmund se enfrentarán en el otro duelo de cuartos.

Tras el encuentro de Nadal, Carla Suárez también buscará su billete a semifinales frente a la danesa Caroline Wozniacki. La española, otra vez en buen nivel tras un 2017 complicado, buscará ante la ex número uno del mundo superar por primera vez la barrera de cuartos de final de un Grand Slam, tras haber caído cinco veces en esa ronda. "No es que haya un maleficio o que no quiera pasar esa barrera. Simplemente cuando llego ahí juego con rivales que están entre las cinco o las diez primeras y ganar no es fácil", indicó.