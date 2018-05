Nadal provoca la reverencia de Monfils

Rafael Nadal comenzó la defensa del título del Masters de Madrid con un triunfo sin excesivos alardes ante el francés Gael Monfils (6-3 y 6-1). El número uno de la ATP, quien deberá ganar el torneo para mantenerse en el liderato, superó a Monfils y alargó su racha de victorias y sets ganados sobre tierra batida. Desde que perdió en los cuartos de Roma en 2017, Nadal suma 20 triunfos y 48 mangas consecutivas en tierra. Si vence en dos sets hoy, conseguirá un nuevo récord para su palmarés: el de más sets consecutivos ganados en una misma superficie, cuya mejor marca está en posesión de John McEnroe, que encadenó 49 parciales seguidos sobre pista dura en 1984.

Nadal, máximo favorito en la Caja Mágica, no encontró demasiado oposición en Monfils, al que domina ya por un 14-2 en los cara a cara, y únicamente sufrió en el inicio del choque. El campeón de 16 Grand Slam cometió errores con la derecha y le costó meter primeros saques, pero una vez que encontró el ritmo del partido, puso velocidad de crucero hacia el triunfo, ofreciendo una versión más que sólida para una primera ronda.

Monfils acabó incluso haciendo una reverencia a Nadal en el último juego del partido después de un impresionante intercambio de dejadas. Cinco veces campeón en Madrid, Nadal persigue su tercer título de 2018 tras ganar sendos undécimos en Montecarlo como en Barcelona.

"En general creo que ha sido un partido bastante sólido en todos los aspectos", evaluó Nadal después del encuentro. "Estoy contento de estar aquí y de comenzar con una victoria. Todo el mundo sabe que para mí es un torneo es muy especial", señaló en la entrevista al pie de la pista con la televisión.

"La oportunidad de jugar con este público que me ha dado todo son finitas, así que intento aprovecharla al máximo", dijo. La sorpresa de la jornada la protagonizó el serbio Novak Djokovic, quien sufrió un nuevo revés desde su regreso a las pistas en enero al perder con el británico Kyle Edmund (6-3, 2-6 y 6-3). El ex número uno reapareció en enero tras seis meses apartado por una lesión y no ha podido recuperar ni el nivel de antes.

Cuevas vence a Ramos

El uruguayo Pablo Cuevas terminó con la resistencia del español Albert Ramos, al que venció por 6-1, 6-7 (2) y 6-2, para alcanzar los octavos de final del Mutua Madrid Open después de dos horas de partido. Cuevas pretende prolongar su idilio con Madrid. El pasado año fue la sensación del torneo. Llegó hasta semifinales cuando se cruzó con el austríaco Domiik Thiem que le apartó de la final.

El tenista uruguayo se topó con la resistencia de Albert Ramos, al que ya había ganado en cinco de las seis ocasiones en las que antes se habían enfrentado.

El español fue capaz de frenar el gran arranque de Cuevas, se apuntó el segundo parcial y llevó el partido hasta la manga de desempate. En el último set, Cuevas recuperó el dominio y se llevó la victoria en una hora y 59 minutos.

El tenista uruguayo buscará los cuartos de final contra el ganador del partido entre Ryan Harrison y John Isner, séptimo favorito.

Roberto Bautista desperdicia una bola de partido y cae ante Kohlschreiber

El español Roberto Bautista, undécimo favorito, dispuso de una bola de partido pero la desperdició y cayó ante el alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3, 4-6 y 7-5 en dos horas y 32 minutos, en la segunda ronda del Mutua Madrid Open.

Como en el encuentro anterior contra el estadounidense Jared Donaldson (6-7, 6-4 y 6-4), Bautista volvió a sufrir agobiado en este caso por el genial revés paralelo a una mano del germano, quien ya le había vencido la semana pasada en los cuartos de final de Munich (6-4 y 6-4).

Tras reaccionar, el castellonense, ganador este año en Auckland y Dubai, dispuso de una bola de partido en el décimo juego del tercer set, pero no supo anotarla. El germano rompió a continuación para sentenciar con su saque después a la tercera oportunidad a Bautista, semifinalista en 2014.

Kohlschreiber se enfrentará en octavos contra el surafricano Kevin Anderson, sexto favorito, finalista del Abierto de EEUU el año pasado, que derrotó al kazajo Mihail Kukushkin, por 5-7, 7-6 (3) y 6-2.