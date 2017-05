Nadal, dueño de nuevo en la tierra

Rafael Nadal apuntaló su candidatura para Roland Garros al vencer al austríaco Dominic Thiem por 7-6 (10-8) y 6-4 en la final del torneo de Madrid y conquistar su trigésimo Masters 1.000. Campeón recientemente en Montecarlo y Barcelona, Nadal ganó por quinta vez ante su público en un partido en el que tuvo que salvar dos pelotas de set en el primer set. Thiem, que a sus 23 años disputó su primera gran final, opuso la resistencia que se esperaba de un jugador que apunta a lo más alto. Dueño de un revés a una mano exquisito, el austríaco ya ganó títulos en todas las superficies y hoy alcanzará su techo en la tabla de la ATP: séptimo. El futuro puede ser suyo, pero el presente es de otro. De momento, Nadal ya es el mejor jugador del año con tres títulos y otra tres finales y hoy superará en la ATP a Roger Federer para colocarse cuarto.

La final de Madrid, sin embargo, pudo haber tenido un desenlace diferente si Thiem hubiera aprovechado las dos bolas de set que tuvo en el tie break del primer set. El austríaco había salvado antes cuatro pelotas de set y tuvo dos opciones para adelantarse en el marcador. Thiem, al igual que Nadal, es un jugador que se mueve como pez en el agua en tierra batida. No le importa jugar dos metros por detrás de la línea de fondo y no da un punto por perdido. No hay punto fácil ni ante el austríaco ni ante el español. Por eso, el primer set duró una hora y 18 minutos tras un tie break agónico. Thiem exigió a Nadal hasta el último segundo. Tuvo cuatro pelotas de break para colocar el 5-5 en el segundo set. Con la cuarta ocasión no pudo hacer nada ya más y Nadal cerró el duelo con una volea de revés tras dos horas y 17 minutos. Fue su décimo quinto triunfo consecutivo sobre arcilla, con 30 mangas a favor y sólo dos en contra. Números que recuerdan al mejor Nadal.