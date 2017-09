Nadal y el arte de corregir los problemas que se genera

El español Rafael Nadal se encargó de solucionar a tiempo todos los problemas que él mismo se generó en las primeras tres rondas del Abierto de Estados Unidos de tenis.

Un comienzo excesivamente lento ante Dusan Lajovic; unos nervios inexplicables ante Taro Daniel; y la friolera de 13 puntos de rotura desperdiciados ante Leonardo Mayer antes de lograr romper por primera vez forman parte de las complicaciones no habituales que se le presentaron .

Pero superados esos obstáculos, Nadal ya está donde él quiere. "Como venimos diciendo, las tres primeras rondas eran fundamentales. Desde ahora comienza un torneo distinto", explicó Carlos Moyá, uno de sus entrenadores.

Y para ese "nuevo torneo", Nadal siente que está con otra confianza, en parte por los triunfos, pero sobre todo por haber superado esas situaciones adversas.

"La diferencia entre hoy y el otro día es sustancial porque hoy he jugado mucho mejor", sintetizó Nadal tras el triunfo ante Mayer. "Me he generado muchísimas más oportunidades ante un rival que saca bastante mejor que el del otro día y que es un rival de nivel", destacó el doble campeón del US Open, que dejó en claro la frustración que le provocaba cada ocasión perdida. Sin embargo, no dejó de insistir para conseguir más.