Murray se deja crédito

En dos partidos el escocés se ha dejado dos mangas por el camino mientras que el resto de los favoritos ha avanzado sin problemas. Contra el eslovaco Martin Klizan, un rival correoso e incómodo estuvo a punto incluso de dejarse un tercer set y jugarse la clasificación en la lotería del quinto. Tuvo saque a favor Klizan para lograrlo (con 3-5 a su favor), pero no aprovechó la oportunidad, lo que dio vida a Murray, que no dejó escapar el tren hacia la tercera ronda gracias a un break salvador para acabar imponiéndose por 6-7 (3), 6-2, 6-2 y 7-6 (3).

Almagro, lesionado, llora en su adiós

Nicolás Almagro se retiró con un llanto descontrolado tras lesionarse la rodilla izquierda, lo que permitió a Juan Martín del Potro avanzar a la tercera ronda. El murciano sufrió molestias en la rodilla al principio del tercer set e intentó seguir jugando tras ser atendido por los médicos, pero no pudo seguir. Se tiró a la arcilla y rompió a llorar. Los micrófonos de la pista 2 captaron el lamento del número 69 del ranking mundial. Del Potro, que había pedido la asistencia médica por problemas musculares, cruzó la pista y consoló a su rival, que tuvo que abandonó oficialmente cuando el partido estaba empatado por 6-3, 3-6 y 1-1. "Él estaba jugando muy bien y yo había perdido bastante movilidad con mi derecha. Si no se retira, hubiera sido difícil que ganase. Si hay alguien que entiende de esos malos momentos puedo ser yo. No se lo deseo a nadie", indicó el argentino.