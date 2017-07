Muguruza sigue imparable

La española Garbiñe Muguruza derrotó a la rusa Svetlana Kuznetsova por 6-3 y 6-4 y se clasificó a las semifinales del torneo de tenis de Wimbledon, donde persigue su segundo título de Grand Slam. Muguruza, de 23 años, disputará el jueves su tercera semifinal de un grande ante la ganadora del duelo entre la eslovaca Magdalena Rybarikova y la estadounidense Coco Vandeweghe.

La española, décimo quinta del ranking, se aseguró regresar al "top ten" de la WTA con el triunfo. Si alcanza la final del sábado, podría llegar al octavo lugar, mientras que con el título escalaría hasta la cuarta posición de la lista. "Esta victoria significa mucho para mí, mi irrupción fue aquí y estoy encantada por volver aquí a semifinales", dijo Muguruza, finalista del torneo hace dos años, después de una hora y 15 minutos de partido.

"Jugué bien y tenía claro lo que tenía que hacer desde el principio. Me alegro de que el plan haya salido bien", agregó la jugadora de 23 años, que cuenta en el All England Club con los consejos de Conchita Martínez, la única campeona española del torneo.

Muguruza ofreció hoy otra actuación repleta de solidez en la hierba de Londres. En las tres primeras rondas no cedió ningún set y en octavos tumbó a la número uno del mundo, Angelique Kerber, con remontada incluida. Tras deshacerse de Kuznetsova, el jueves buscará su tercera final de Grand Slam. Perdió la de Wimbledon 2015 -el torneo en el que se presentó al gran público- ante Serena Williams, pero un año después se alzó con el título de Roland Garros venciendo en la final a la estadounidense.

Muguruza salvó hoy dos pelotas de break en su segundo juego al saque e inmediatamente después aprovechó la primera oportunidad que tuvo para quebrar a su rival. Se ubicó 3-1 y lo que hizo después fue pisar el acelerador a fondo. Ya no perdería nunca la iniciativa del partido. Abrochado el primer parcial en 32 minutos, la tenista nacida en Caracas dio el paso definitivo hacia el triunfo con un winner de derecha en el quinto juego del segundo set. Significó un break del que Kuznetsova, campeona del US Open 2004 y de Roland Garros 2009, no se recuperaría.

Un potente saque de Muguruza y un resto largo de Kuznetsova pusieron fin al choque en la cancha 1 del All England Club. La española llegó a ser número dos del mundo hace un año, pero lleva sin ganar un torneo desde el Abierto de Francia y cayó hasta el puesto 15 del escalafón. Sus mejores resultados esta temporada eran hasta el momento las semifinales de Roma, Brisbane y Birmingham.