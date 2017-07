Muguruza se reta con una generación

Con el paso del tiempo Venus dejó de ser una promesa para convertirse en realidad. En el año 2000 triunfó por primera vez en Wimbledon, logro que repetiría en 2001, 2005, 2007 y 2008. A ello hay que añadir otros dos títulos en el US Open (2000 y 2001) y once semanas como número uno.

Roger Federer y Marin Cilic se citan en la final

Roger Federer tendrá mañana la oportunidad de conquistar su histórico octavo Wimbledon tras superar en las semifinales al checo Tomas Berdych por 7-6 (7-4), 7-6 (7-4) y 6-4. El suizo se enfrentará en la final con el croata Marin Cilic, que superó por 6-7 (6), 6-4, 7-6 (7-3) y 7-5 al estadounidense Sam Querrey. Será el octavo enfrentamiento entre ambos, con un balance de 6-1 a favor del helvético. No fue el mejor partido de Federer en lo que va de Wimbledon. Aunque también es algo lógico que no pudiera mantener el nivel que mostró en octavos y cuartos de final. Aunque no estuviera todo lo fino que pudiera, el tenista favorito de los aficionados en el All England Club aterrizará en la final sin haber perdido un solo set en todo el torneo. Allí le espera Cilic, que ganó la batalla de cañoneros a Querrey.