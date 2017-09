Muguruza continúa con paso firme

Garbiñe Muguruza dio otro paso firme al derrotar por 6-4 y 6-0 a la china Ying-Ying Duan para clasificarse así a la tercera ronda del US Open, una ronda a la que también llegó su compatriota Carla Suárez, que venció a la croata Mirjana Lucic-Baroni.

Tras un inicio parejo, la hispano-venezolana, tercera favorita, pudo quebrar la resistencia de la china a partir del noveno juego, cuando le rompió el saque por primera vez y desde allí aceleró hacia la victoria. El segundo parcial fue un trámite de 21 minutos, para que la española nacida en Caracas sellara su pasaje a la tercera ronda, algo que nunca había podido lograr en Nueva York.

"Estoy muy contenta. Por alguna razón, en los partidos anteriores, no había podido avanzar y ahora lo he logrado. No fue un partido fácil, pero he sido valiente y lo he dado vuelta", resaltó Muguruza.

La campeona de Wimbledon chocará en la próxima ronda con la eslovaca Magdalena Rybarikova, que derrotó por 7-6 (7-4) y 7-6 (7-3) a la checa Kristina Pliskova, la hermana gemela de la número uno del mundo, Karolina Pliskova.

Su compatriota Carla Suárez también se clasificó para la tercera ronda, al superar 4-6, 7-6 (7-4) y 6-2 a la croata Mirjana Lucic-Baroni, y se medirá con la rusa Ekaterina Makarova, que sorprendió al batir 6-2, 7-6 (7-5) y 6-1 a la danesa Caroline Wozniacki.

Mientras tanto, en la competición masculina, el argentino Juan Martín del Potro confirmó su buen momento de forma al vencer con facilidad al español Adrián Menéndez por 6-2, 6-3 y 7-6. Su rival será otro español, Roberto Bautista, quien venció al alemán Dustin Brown en tres sets (6-1, 6-3 y 7-6).

Por su parte, Feliciano López resultó vencedor del duelo fraticida contra Fernando Verdasco. El toledano venció en cuatro sets a su compatriota (6-3, 6-2, 3-6 y 6-1).