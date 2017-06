Messi alaba la labor de Luis Enrique

De vacaciones desde hace unos días ya, aunque antes deberá jugar dos partidos con Argentina, Lionel Messi hizo balance de sus tres años con Luis Enrique en el Barcelona y aseguró que el técnico asturiano fue vital para que los azulgrana remontaran el vuelo tras la gris etapa en el banquillo de su compatriota Gerardo Martino en el banquillo azulgrana.

"Tengo que decir que su llegada nos motivó para competir de nuevo", afirmó Messi en una entrevista que publica la revista británica Four Four Two en la edición del mes de junio. "Estábamos, como grupo, en un momento bajo, pero cuando él llegó al Camp Nou nos levantó para entrenarnos y jugar a nuestro mejor nivel", añadió el astro argentino sobre su ya ex entrenador.

Con Luis Enrique en el banquillo nos entraron ganas de volver a ser un gran equipo"

Luis Enrique se hizo cargo del Barcelona en 2015, después de una temporada en la que los azulgrana no conquistaron ningún gran título bajo la dirección del Tata Martino. Ya en su primera campaña, Luis Enrique condujo al equipo catalán al segundo triplete de su historia (Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones). En la segunda, a la conquista de la Liga y la Copa. Y la recién concluida, se quedó con la Copa como único trofeo. "Luis Enrique nos dio las ganas de volver a ser un gran equipo", sentenció Messi.

Los inicios entre Luis Enrique y el argentino, sin embargo, no fueron fáciles. El ya ex entrenador azulgrana intentó imponer su ley en el vestuario, incluso por encima de Messi, y tuvo que acabar asumiendo que el peso del diez era mucho mayor de lo que él creía. Lo hizo a tiempo, la situación se recondujo y el Barcelona acabó conquistando nueve de los 13 títulos que disputó bajo el mando de Luis Enrique.

En la entrevista concedida a Four Four Two, que lo tuvo como editor invitado en el número de este mes, Messi reveló también que el técnico le dijo personalmente que era el mejor futbolista de la historia tras el último clásico ante el Real Madrid.

La estrella argentina decidió el gran duelo para los azulgrana con su juego excelso y dos goles, uno en el tiempo añadido (3-2). "Luis Enrique me dijo que soy el mejor jugador en la historia del fútbol", confesó Messi en alusión al clásico de la Liga en el estadio Santiago Bernabéu, uno de los mejores partidos que nunca jugó, según dijo.

Concluida la temporada con el Barcelona, el astro azulgrana se encuentra estos días de gira por Asia en diversos actos promocionales. Luego, se incorporará a la concentración con la selección argentina en Australia para disputar un par de amistosos, en el estreno de Jorge Sampaoli, ex entrenador del Sevilla, como seleccionador del combinado albiceleste.