McLaren tilda de "lástima" el fallo del motor

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, definió como "doloroso, pero no sorprendente" el abandono de Fernando Alonso por avería de su motor Honda -instante que recoge la foto- en las 500 Millas de Indianápolis cuando marchaba séptimo a falta de 21 vueltas. "Se evaporó en una nube de humo, algo que vemos con demasiada frecuencia. Una lástima por Fernando, por todo McLaren y por el equipo Andretti", comentó Brown en declaraciones que recogió autosport. Brown reveló que Fernando Alonso ya había comunicado problemas durante la carrera. "Mencionó algo a media carrera, él pensaba que algo no iba bien, y eso nos preocupó pero su ritmo de carrera parecía bueno. Había logrado un gran control del coche, así que no nos extrañaría que lo que él sintió en aquel momento fuera lo que luego nos dejó fuera de carrera", reveló Brown.