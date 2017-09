McLaren y Honda se 'divorcian'Carlos Sainz no conducirá el Renault hasta el próximo año

El mundo de la Fórmula 1 vivió una jornada frenética en el intervalo entre los primeros y los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur. Saltó la noticia de la temporada con los cambios de motor de McLaren y Toro Rosso, el paso de Carlos Sainz de Toro Rosso a Renault y una incógnita: ¿qué hará Fernando Alonso?

El futuro del español está por resolver después de que su escudería, McLaren, haya decidido poner fin a una decepcionante trayectoria de tres años con la japonesa Honda y confiar su unidad de potencia a la francesa Renault, a cuya escudería llegará Sainz, en principio la próxima temporada.

114Puntos. Los que ha sumado, sin ningún podio, McLaren con Honda en estas dos temporadas y media

McLaren y Honda dan por cerrada una aventura que buscaba reverdecer los laureles de las décadas de los 80 y 90 cuando en conjunto encadenaron cinco mundiales de pilotos, con Nelson Piquet y Ayrton Senna (3) y el francés Alain Prost, y cuatro de constructores. El reencuentro acabó en pesadilla, sin victorias ni podios y apenas con 114 puntos en dos temporadas y media.

Con la ruptura el equipo británico pudo dar la bienvenida a Renault como nuevo suministrador de motores para las próximas tres campañas, destacando su "demostrada capacidad" para producir "motores campeones", entre ellos los del cuatrienio glorioso de Red Bull con el alemán Sebastian Vettel, los que hicieron campeón dos veces al propio Alonso con la marca francesa y los que dieron triunfos a Williams y Benetton en los 90.

Con el cambio de propulsor la escudería de Woking espera dar otra perspectiva de futuro a Alonso, quien enfatizó recientemente que no se conformaba con luchar por el décimo puesto la próxima temporada. "No esperaba ningún cambio. Ahora no tengo la información concreta de qué hará Renault, las mejoras que tiene preparadas para el año que viene... Después de la carrera me pondré en contacto con ellos para saber más de sus planes y tomar una decisión", manifestó el asturiano ayer en Singapur. Por su parte, el director ejecutivo de McLaren, el estadounidense Zak Brawn, dijo tras anunciarse el final de su relación con Honda y el acuerdo con Renault que espera que Alonso continúe. "Él ganó dos títulos con Renault, está contento con la escudería y nosotros con él. Creo que dentro de no mucho deberíamos saber algo. Es la última pieza del puzzle", aseguró Brawn.

El damnificado de la operación era Honda. La motorista japonesa, histórica para la Fórmula 1, veía como la apuesta realizada en su retorno no había obtenido los réditos esperados. Consciente de que la firma nipona es la llave del mercado asiático, Liberty Media, propietaria de los derechos de la Fórmula 1, y la FIA mediaron en el acuerdo de Honda y Toro Rosso, que utilizará sus motores a partir de 2018. Un paso previo, si sus propulsores progresan, para recalar en Red Bull, que desde 2007 ha utilizado motores Renault.

Carlos Sainz aseguró tras anunciarse el acuerdo de su fichaje por Renault que es "el inicio de un nuevo capítulo" en su carrera.

El madrileño, que ocupará el asiento del británico Jolyon Palmer, oficialmente a partir de 2018, destacó la importancia de ser un equipo "constructor" apoyado por una marca que fabrica motores, a diferencia de Toro Rosso, que utilizaba motores de otras marcas. "Espero devolver la confianza de Renault en mí con mis mejores resultados en la pista", afirmó el español, que todavía no tiene claro su futuro a corto plazo.

De hecho, es posible que esta misma temporada se ponga al volante del Renault, aunque el director de Toro Rosso, el austriaco Franz Tost, lo desmintió. "Tenemos dos pilotos exitosos, Daniil Kvyat y Carlos Sainz, y asumo que ellos van a terminar la temporada con nosotros. De cara al año que viene tenemos que sentarnos con Red Bull para ver quién estará con nosotros", aseguró. Preguntado específicamente sobre la posibilidad de que Sainz se marche de Toro Rosso a Renault en la próxima carrera, el Gran Premio de Malasia, Tost se mostró ajeno a esa posibilidad. "No soy consciente de ello.

Tost, además, dijo que la alianza con Honda es "un buen movimiento" y aseguró que tiene "claro" que será "un éxito".