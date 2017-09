Marcado, oro con España en el Mundial de biketrial

Peñarroya vuelve a tener un campeón del mundo. Tras los éxitos de Lourdes Mohedano en gimnasia rítmica, Carlos Marcado ha vuelto a poner en el mapa a la localidad minera en una disciplina semi desconocida como el biketrial. El ciclista se coronó con España hace unas semanas en Pujalt (Barcelona) por delante de la República Checa y Reino Unido.

Marcado, actual líder del Nacional en la categoría elite sub 26 a la espera de la prueba a final a celebrar el 7 de octubre en Sant Fruitos de Bages, no tuvo una competición fácil. De hecho, en las pruebas individuales no pudo luchar por las medallas. El primer día, la dificultad del terreno le causó problemas en el antebrazo derecho que ya dejó al peñarriblense fuera del Mundial de 2016, logrando un meritorio séptimo puesto.

En la segunda jornada, el escenario fue más favorable para Carlos Marcado, que solventó las 20 pruebas a buen nivel para terminar entre los cinco primeros. Unos resultados que colaboraron en la victoria de España, que ya mira al Europeo de octubre.