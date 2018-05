Marc Márquez, el favorito en Jerez

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dijo que "cuando un circuito como el de Jerez pasa a llamarse Ángel Nieto, todo el mundo quiere ganar". "Pero no te tienes que dejar llevar por las ganas, porque el objetivo es el Mundial y en el pasado ya he tenido algún error de este tipo y esperamos no repetirlo", añadió el vigente campeón mundial de MotoGP, seguro de sus posibilidades de victoria en el Gran Premio de España.

"Comenzamos con una base buena de los test que hicimos aquí, una buena puesta a punto que lógicamente se tendrá que adaptar a la temperatura, pero ya veremos", explicó Marc Márquez, que empieza el fin de semana "convencido, luego ya veremos dónde están los rivales, pero viniendo de una victoria y de encontrarme bien con la moto, estar en España quieras o no te hace llegar con alegría, ya veremos si la sonrisa la aguantamos o se va poniendo más serio el tema".

Marc Márquez se mostró contento con el rendimiento de su moto en este inicio de la temporada, en el que ha sumado un triunfo y un podio, y explicó: "Es cierto que hemos hecho una pretemporada muy buena y todos los pasos, por equis razón, han sido buenos. Es el primer año desde 2014 que no cambiamos el motor, es el mismo motor mejorado y esto ayuda a empezar con una buena base".

"Quizás la diferencia en la segunda parte de la temporada no será tan grande, pero ayuda empezar con una buena base, aunque no me guío por el momento, ya que recuerdo el año pasado en esta conferencia de prensa que se daba a Maverick (Viñales) como campeón, pero al final fue al revés", recordó el piloto de Repsol Honda. "El Mundial es muy largo y fábricas como Yamaha, Ducati u Honda están en constante evolución y esto puede cambiar en cualquier momento", agregó Marc Márquez, favorito en Jerez.