Machado rescata de la derrota al Priego

El Cajasur Priego no pudo pasar del empate ante un Borges que no se pareció en nada al que perdió hace dos semanas ante los de Luis Calvo por 0-4. Los catalanes no dieron su brazo a torcer y tuvieron cerca la victoria, pero ahí emergió un gran Machado para anotarse el punto de la igualada final (3-3).

El partido lo abrió Alejandro Calvo, que se midió a Marc Durán en el duelo inaugural. El prieguense no pudo con el poderío del palista catalán, que se llevó el primer punto del duelo tras remontar el primer set (12-10) y apuntarse los tres siguientes por 9-11, 10-12 y 9-11. Con el marcador en contra para el Cajasur Priego (0-1), el portugués André Silva se deshizo de Oriol Monzó, al que derrotó por 3-1 (11-6, 13-11, 13-15 y 11-5). Con el choque nivelado apareció en liza Carlos Machado. El internacional cordobés no tuvo problemas para sellar el segundo punto para los de Luis Calvo tras deshacerse con claridad de Damián Provost (11-6, 11-8 y 11-6). Sin embargo, el partido se volvió a complicar. El luso André Silva se midió con Marc Durán, que volvió a demostrar su poderío para apuntarse una clara victoria (9-11, 3-11 y 10-12).

Con el 2-2, el panorama se complicó más porque Damian Provost se alzó con la victoria ante Alejandro Calvo, al que derrotó por 5-11, 9-11 y 11-13. Cuando el partido estaba cogiendo claro color visitante volvió a aparecer en escena Carlos Machado, que se vio las caras en el último duelo con un Oriol Monzó que sorprendió de inicio. Sin embargo, el cordobés sacó a relucir su calidad para apuntarse el punto de la igualada final (4-11, 6-11, 11-6, 11-7 y 12-10).