Machado y su adiós a la liga "más fuerte"

Carlos Machado puso el punto y final a su periodo en Francia. El cambio de normativa hace que el palista prieguense se centre en el Cajasur Priego para la próxima temporada. "Ha sido una experiencia muy positiva porque actualmente es la liga más fuerte de Europa", reconoció a el Día el jugador cordobés. Además, agregó que "ha sido una oportunidad muy buena poder compaginar las dos competiciones y no dejar a mi club de lado". Todo lo que sea "jugar en una de las mejores ligas de Europa contra los mejores jugadores del mundo", por lo que "es una experiencia positiva y una pena que no pueda repetir el año que viene".

También detalló los cambios entre la competición francesa y la española. "Aquí estás acostumbrado cada semana a puntuar y allí es muy complicado", apuntó el prieguense. Además, "aquí juegas con jugadores de mi nivel o más bajitos y allí he jugado con gente con un ranking superior al mío en todos los partidos". A esto se añade que "aquí siempre tienes la presión de ganar y allí juegas un poco con la expectativa ya que si pierdo y no lo hago tan bien es normal porque juegas con rivales fuertes, pero si ganas, es increíble ganar a ese equipo de rivales con los que he jugado en Francia". Por otro lado, "a nivel psicológico, menos presión en Francia porque juegas con gente muy buena, pero también si tienes muchos partidos cada fin de semana es complicado porque no hay fin de semana que no te asegures un punto".

Me interesaba jugar en Francia pero puede ser factible que juegue algún partido en Portugal, Bélgica o Suecia"

Ahora se centrará en la Superdivisión, la Copa del Rey, el Campeonato de España individual y en el Campeonato del Mundo individual y por equipos de final de este mes. No obstante, ya piensa en el próximo curso, en el que estará en el Cajasur. "Haremos un equipo para estar otra vez en lo más alto de la Superdivisión pero sin tirar la casa por la ventana porque tenemos un presupuesto ajustado", aclaró Machado, que comentó que "seguirá André Silva, Alejandro Calvo y ficharemos a un jugador para cuatro o cinco partidos, pero esa es la plantilla que regularmente juegue los partidos". Este cambio de normativa en Francia "no solo afectará al Cajasur si no a toda la liga española porque todos los equipos contrataban jugadores para jugar cinco o seis partidos, algunos para salvarse y otros para luchar por el título". "Nosotros el jugador que fichemos que juegue 4 o 5 partidos no puede jugar en Francia", por lo que "buscaremos a algún jugador que juegue en Portugal o Suecia y pueda compaginar las dos ligas con el Cajasur ".

Por otro lado, Machado admitió que "me han llamado de Portugal y Bélgica pero sería jugar en una división más floja que la española". "Me interesaba jugar en Francia, pagaban bien, es una liga fuerte y me hacia ilusión pero en otras me lo estoy pensando", comentó el prieguense. Aún así, dejó una puerta abierta y "puede ser factible que juegue algún partido en Portugal, Bélgica o Suecia".