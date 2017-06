Machado y Calvo arrancan la pelea

Carlos Machado y Alejandro Calvo arrancan hoy su andadura en el Campeonato de España individual absoluto tras lograr el bronce en la Copa del Rey con el Cajasur Priego. El Borges, que se proclamó campeón tras derrotar al UCAM Cartagena, cortó en semifinales el avance de los de Luis Calvo, que derrotaron en cuartos al Irún Leka Enea.

Ahorala pelea es otra pero los dos palistas prieguenses entran hoy en la pelea por el título nacional. Los dos estaban exentos de la fase previa y empezarán a las 13:15 en treintadosavos de final su batalla por el entorchado.

Será muy complicado y difícil porque Álvaro Robles está muy fuerte y es superior al resto"

Uno de los grandes favoritos al título es Carlos Machado, que está en Almería "con intención de ganar su undécimo título", aunque consciente de que "será muy difícil y complicado" porque es algo que no ha logrado ningún palista en la historia.

Además, Machado consideró en Efe que en la competición individual "hay más margen" porque se disputa a cuatro puntos y no a tres; y reconoció que no es el favorito "porque Álvaro Robles está muy fuerte" aunque intentará "dar el máximo". El palista prieguense partirá hoy como segundo cabeza de serie por detrás del onubense Robles, de quien señaló que "es muy superior al resto" debido a su "gran profesionalización en Alemania", por lo afirmó que no sabe "quién le va a ganar en los próximos años".

Machado, quien ganó su primer título con 24 años y acaba de cumplir 37, recordó que en sus comienzos había "más competencia" con José María Palés o Roberto Casares, que se quedaron con nueve títulos nacionales y a los que superó hace tres años.

A la vez de la prueba individual, tanto Calvo como Machado competirán a primera hora de la tarde en dobles.