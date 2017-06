Macario toma las riendas del Itea Automatismos

El Itea Automatismos CD ya tiene técnico para la próxima temporada. Miguel Ángel Martínez, conocido como Macario (Córdoba, 15 de julio de 1971), dirigirá al plantel granate en su tercera temporada en el Grupo V de Segunda División B. Entrenador con una dilatada trayectoria, dirigió en la anterior campaña al CD Villafranca FS en Tercera División. Macario toma el relevo de Antonio García y Ángel Castellano, dupla que dirigió los designios capitalinos en un histórico ejercicio recién concluido.

El nuevo preparador granate posee experiencia en superior categoría. No en vano conoce el fútbol sala de plata tanto como jugador (Apademar y Adecor) como técnico. Andújar y, sobre todo, Bujalance acogieron a Macario en lo que hoy día es la Segunda División. Especialmente duradera fue la etapa en la localidad del Alto Guadalquivir, la cual comenzó en enero de 2010 -fecha en la que relevó a Dani Rodríguez- y se prolongó hasta junio de 2015, ya con el equipo en Segunda B.

Macario, al ser preguntado por su llegada a la entidad presidida por José García Román, aseguró “sentirse muy agradecido por la oportunidad brindada. Si bien es cierto que no es la categoría más alta en la que he entrenado, la oportunidad de dirigir al club más representativo de la capital es un reto importante. De ahí que el acuerdo no tardará mucho en concretarse, apenas un par de conversaciones. Trataremos de aportar el máximo trabajo para corroborar la excepcional campaña y pelear a corto plazo por el salto a Segunda. La plantilla de este Itea no dista mucha de otras de superior categoría”.

La prioridad del nuevo míster será ahora intentar lograr la continuidad de la base de la anterior campaña. “He entrenado a muchos de los actuales jugadores, aunque como en cualquier proyecto habrá que analizar las diferentes situaciones individuales. Una vez afianzado el armazón tocará sondear el mercado para ver posibles refuerzos. Hay, sin duda, una ilusionante temporada por delante”, recalcaba un más que motivado Macario.