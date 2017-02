Al Lucena no le basta con un comienzo electrizante

El Lucena, que vencía 2-0 al minuto de juego, no pudo aguantar la reacción del Peligros y sucumbió en un segundo periodo de mayor acierto granadino.

Lucena: Romero; César, Cabrera, Aragón y Ceci -cinco inicial-, Lama, Roberto y Castillo. Peligros: Edu; Dani Ramos, Rafi, Álex y Nono -cinco inicial-, Joselito, Juanmi, Froi, Bailón, Ibi y Edu Gómez. Goles: 1-0 (1') Ceci. 2-0 (1') Aragón. 2-1 (5') Dani Ramos. 2-2 (10') Nono. 2-3 (25') Nono. 2-4 (34') Dani Ramos. 2-5 (36') Ibi. 3-5 (38') César. 3-6 (39') Ibi. Árbitros: Baena y Balderas (sevillanos). Amonestaron a los locales Víctor, Aragón y Castillo, y a los visitantes Álex, Dani Ramos y Edu Gómez.