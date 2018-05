Lopetegui: "Es la lista más equilibrada"

El seleccionador español, Julen Lopetegui, mostró su pesar por dejar fuera del Mundial de Rusia a futbolistas que aseguró "merecen estar", pero dijo que los 23 elegidos dan forma a "la lista más equilibrada" y que el concepto "equipo" está por encima de cualquier individualidad. "Las decisiones tienen muchos ángulos, son analizadas y esta es la lista más equilibrada, la que más nos iba a ayudar. Es una decisión dolorosa y difícil, pero por encima de los nombres está el país, el equipo y la ilusión con la que vamos a preparar el Mundial, siendo un equipo", destacó.

Preguntado constantemente por la ausencia de Álvaro Morata, el seleccionador español sacó otros nombres que le ha costado dejar fuera del Mundial. "Quiero tener un recuerdo a los jugadores que no están en la lista y que han sido decisivos en la clasificación. Lo sentimos pero no pueden formar parte de la lista en la que solo pueden entrar 23, es el trago más amargo porque hay jugadores como Morata, Bartra, Illarra o Vitolo que merecen estar, nos han ayudado y desgraciadamente no van a estar. Es la lista que más nos puede ayudar en esta aventura magnífica", opinó.

En alguno de los casos fue Lopetegui el que se puso en contacto vía telefónica con el jugador para comunicarle su decisión. "He hablado con los que entendía que tenía que hacerlo y que prefería que se enterasen por mi que no iban a estar en la lista". Y pidió que no se hable tanto de las ausencias y más de las presencias. "Prefiero mensajes positivos, centrar el tiro en por qué están otros compañeros en posiciones que nos pueden ayudar".

Admitió el seleccionador español que ha tenido "varias dudas" y la última decisión que tomó fue decantarse por Nacho Monreal para completar su convocatoria. "Cerrar una lista de 23 no es sencillo, cuando lo haces tienes la sensación de que hay jugadores que tenían que venir".

"Monreal ha venido mucho con nosotros, ha participado activamente, le conocemos bien y estamos convencidos de que nos va a ayudar", argumentó para explicar su decisión de citar a Monreal antes que a Marcos Alonso.

Lopetegui analizó lo que dan los tres 9 por los que apuesta, Diego Costa, Iago Aspas y Rodrigo Moreno, que han ganado la partido a Morata. "Nos aportan muchas cosas porque son diferentes los tres, de condiciones futbolísticas distintas. Iago puede jugar por fuera y por dentro, Rodrigo maneja eso y el área con movilidad en zona tres cuartos y Diego nos da un punto de competitividad, agresividad y fútbol con espacios. Cada uno aporta soluciones diferentes y todas son compatibles".

El único puesto que no está doblado en la lista es el de Sergio Busquets, sin un especialista en el medio centro que le supla si recibe una sanción o cae lesionado. Lopetegui explicó que tiene en jugadores como Thiago Alcantara, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección variantes que ya ha probado.

"Busquets es un jugador importante pero no ha estado en los últimos partidos y hemos buscado una solución. Tenemos varias posibilidades si en un momento determinado no le tenemos. Hay dos alternativas que lo pueden cubrir, no igual porque no hay nadie como él pero por encima de los nombres lo importante es el equipo", dijo.

En el aspecto físico, el seleccionador español está convencido de que llegarán "bien" a la cita y para ello será clave la concentración previa al Mundial. "No tengo duda de que hay ritmos competitivos diferentes porque unos han terminado de competir hace unas semanas y otros aún no lo han hecho, pero estoy seguro de que van a llegar bien".

Por último, habló de la adaptación que tendrán que realizar al uso del VAR. "Hay dos realidades, una sin VAR y la que va a existir en el Mundial. Trataremos de prepararnos bien, conocer la incidencia que tiene en el juego porque de nada sirve patalear. Se va a instalar y hay que adaptarse a él para que no nos pille por sorpresa".