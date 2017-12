Lidia Valentín hace historia al ganar el Mundial y la 'triple corona' de oro

Lidia Valentín: "No me lo creo todavía, ha sido una competición increíble"

La española Lidia Valentín aseguró que estaba viviendo un sueño "tras una competición increíble", en la que levantó un total de 258 kilos. Envuelta en una bandera de España, con las tres medallas de oro (arrancada, dos tiempos y total) colgadas al cuello y una muñeca de Minnie en los brazos -compitió al lado del primer parque de Disneyland-, la deportista leonesa mostró su emoción, tras coronarse como la mejor de la categoría, haciendo buenos los pronósticos y coronando una carrera en la que ya había subido al podio olímpico y europeo.

"No me creo todavía que soy campeona del mundo. Ha sido una competición increíble, me he sentido muy bien. Sabía que era el momento, que era la competición, pero había que hacerla y en todo momento estaba convencida. Sabía que si luchaba por ello iba a ganar", dijo Valentín nada más bajar del podio a LaLiga4Sports.

Es la primera vez que una halterófila española gana una medalla de oro en un mundial absoluto, ya sea en categoría femenina o masculina, y ella lo ha hecho hasta en tres ocasiones.