Leo Almeida refuerza al Ángel Ximénez

El Ángel Ximénez-Avia anunció ayer la contratación de Leonardo Domenech de Almeida, que procede del HK Drott Halmstad sueco y que llega a Puente Genil por lo que de resta de temporada y con posibilidad de renovación para el próximo ejercicio.

Almeida, de 24 años, 2,02 metros de altura y 114 kilos de peso, llega a la entidad pontana para suplir en la segunda vuelta de la Liga Asobal la vacante de Ángel Paraja, que abandonó el pasado lunes el club cordobés por petición propia. La falta de minutos, al contar más Quino Soler con Revin y Moreira, fue una de las claves por las que decidió salir del equipo el pivote asturiano, que podría incorporarse al Covadonga o al Juanfersa Gijón, equipos de la División de Honor Plata que quieren contar con sus servicios para la segunda vuelta de la competición liguera.

La salida de Paraja, que no estuvo presente en el regreso a los entrenamientos del equipo pontano del pasado lunes, se ha cubierto rápidamente con la llegada de Leo Almeida. En un comunicado, el Ángel Ximénez dio oficialidad a la llegada del pivote brasileño, con el que los contactos estaban avanzados, como ya informó el Día el pasado lunes. El nuevo jugador del equipo de Puente Genil no es un desconocido de la Liga Asobal, ya que militó en el Ademar León durante dos temporadas. Como indica el escrito mandado por el club pontanense, "fue en esta etapa donde pudo dar a conocer una gran polivalencia en su posición, permitiendo desarrollar una buena labor tanto en la línea de ataque como en tareas defensivas". Ahora llega al Ángel Ximénez tras militar en el HK Drott Halmstad sueco.

Con este alta, Quino Soler vuelve a contar con las mismas piezas con las que tenía en la primera vuelta. No obstante, el preparador del equipo cordobés no podrá contar con Mekaru durante este periodo de preparación, en el que jugarán posiblemente tres duelos amistosos, incluyendo el Memorial Ángel Jiménez, de cara al comienzo de la segunda vuelta, previsto para el 4 de febrero ante el Atlético Valladolid en el Alcalde Miguel Salas. El japonés está convocado por su selección para disputar el Mundial de Francia, que arrancó ayer y que acabará el 29 de enero con la disputa de la final. El asiático, que no ha contado mucho para Quino Soler, debutará hoy en el torneo galo ante Rusia.

Por otro lado, Quino Soler está pendiente de la evolución de Ljubomir Josic, que regresó de su país sin estar totalmente recuperado de la fractura en el primer metacarpiano de la mano izquierda. Esta lesión ya le impidió jugar el último partido de 2016 ante el Bidasoa en la Copa del Rey.