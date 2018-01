Kepa, presente y futuro del Athletic tras una negociación de más de 16 meses

Kepa Arrizabalaga, portero internacional del Athletic que renovó el lunes para las siete próximas temporadas, aseguró ayer que no se ha "visto fuera" del Athletic porque no lo ha estado nunca. Además, el meta negó que pasara reconocimiento médico con el Real Madrid y que hubiese llegado a un acuerdo con el club blanco, pero no que haya estado a punto de fichar por el club presidido por Florentino Pérez. Sí llegó a confesar que la negociación para su renovación, que duró 16 meses, "se ha alargado en el tiempo más" de lo que pensaba".