Juntos de la mano pasean por el jardín

Aquello de que las prisas no son buenas consejeras no se lleva en la casa del matrimonio Elouardi-Machrouh, pues si de algo presumen ambos es de ser más rápidos que nadie cuando llega el fin de semana y se calzan las zapatillas. Ayer tenían cita en Puente Genil con motivo de la segunda parada del Circuito Provincial de Carreras Populares 2017, la primera de larga distancia, que es su gran especialidad. Y los marroquíes, con residencia en la localidad granadina de El Padul, no fallaron, llevándose la victoria de forma autoritaria por las calles pontanas.

Mounir Elouardi, un clásico de las pruebas en la provincia en cuyo palmarés hay lugar para la Media Maratón de Córdoba 2012 -el pasado noviembre fue cuarto tras luchar de nuevo por la victoria final-, apareció con la vitola de favorito en Puente Genil. Y como tal cumplió, siendo el más veloz entre el casi medio millar de atletas que cruzaron la línea de meta tras los algo más de 21 kilómetros de recorrido por la ciudad. El marroquí apenas tuvo rival en los primeros compases de la prueba, pero pronto empezó a abrir hueco para plantarse en solitario en la Avenida Cantaor Jiménez Rejano, con un tiempo de 1:07.11. Segundo, a más de un minuto, fue el malagueño Cristóbal Ortigosa (1:08.17), cerrando el podio y el triplete de la EPA Miguel Ríos Domingo Gil (1:08.52).

Pero si claro fue el dominio de Mounir Elouardi en la cita masculina, no menos fue el de su pareja en la femenina. Nazha Machrouh, que el pasado noviembre inscribió por segunda vez su nombre en el palmarés de la Media Maratón de Córdoba -la primera fue en 2012 para firmar un doblete familiar-, apenas si encontró rival entre el medio centenar de corredoras inscritas en la prueba de Puente Genil. Sólo la isleña Raquel López Calcis pudo aguantar el ritmo impuesto por la marroquí desde los primeros compases, si bien eso le sirvió para cruzar la meta casi un minuto después que la ganadora. Machrouh firmó un tiempo de 1:25.00, mientras que la gaditana se quedó en 1:25.49 para sellar un doblete de la EPA Miguel Ríos. El tercer cajón del podio fue para la cordobesa Chari Yepes (Los Califas) con 1:27.01.