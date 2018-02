Julián Ruiz llega al rescate

El técnico cántabro Julián Ruiz fue presentado ayer como nuevo entrenador del Ángel Ximénez-Avia para lo que resta de temporada. El que fuera uno de los mejores extremos del balonmano español en la década de los 80 se convierte así en el quinto preparador de los pontanenses en sus cinco temporadas de andadura en la Liga Asobal y llega con el reto de amarrar la permanencia lo antes posible, un objetivo que no era ni mucho menos el fijado al inicio de la temporada, pero que se ha convertido en prioritario habida cuenta de la mala racha de resultados que viene arrastrando el equipo con tres puntos conseguidos de los últimos 22, y un pésimo arranque de segunda vuelta, con un solo empate en los cuatro encuentros disputados, lo que motivó la destitución del hasta ahora entrenador, Quino Soler.

Durante el acto de presentación, el presidente del club, Mariano Jiménez, destacó el currículum deportivo de Ruiz en los banquillos, donde ha dirigido a clubes históricos de nuestro balonmano como Teka, Bidasoa o Arrate, y valoró su experiencia internacional, tanto al frente de la selección española femenina, como en su periplo con la selección de Emiratos Árabes Unidos, a la que clasificó para el Mundial de Catar, y la labor que posteriormente desarrolló junto a Valero Ribera en este país, que en los últimos años se ha convertido en la gran potencia del continente asiático. "Es un entrenador curtido en mil batallas, tiene bagaje suficiente y creo que nos va a ayudar a que el equipo salga de la situación en la que se encuentra", dijo Jiménez, quien mostró su deseo de que la labor del técnico cántabro "sea la que todos esperamos, ya que si se cumple el objetivo y quedamos satisfechos con su labor, no tendríamos ningún problema en hablar con él a la hora de planificar el proyecto de la próxima temporada"

Ruiz, que actualmente dirigía al Balonmano Santoña, líder del grupo B de Primera Nacional y al que clasificó la campaña pasada para disputar la fase de ascenso a División de Honor Plata, dijo estar ilusionado por el reto que tiene ante sí y admitió que "por ahora tengo una noción de la calidad que tienen los jugadores, pero hasta que no les vea las caras no sé la situación anímica que hay". "Liderar es escuchar, y en ese sentido, quiero saber qué es lo que está pasando, conocer el estado emocional, para, a partir de aquí, conseguir que el grupo sea un ejemplo de gente comprometida y luchadora", dijo el nuevo entrenador, quien añadió que el equipo necesita tranquilidad en la pista, "hacer las cosas fáciles y no irnos del partido". "No voy a venir con el látigo, porque a lo mejor no es eso, pero reitero que me gusta la gente tenga compromiso y el balonmano es un deporte que penaliza al que no se mete en el charco a tope", matizó.

Sobre el calendario, Julián Ruiz indicó que es prioritario ganar el sábado a Guadalajara, pero posteriormente marcó un partido clave en el horizonte, como es la visita a la cancha del Puerto Sagunto, que marca actualmente el corte del descenso, "una vez pasen esos partidos, volveremos a mirar hacia adelante", precisó.

Por lo pronto, el nuevo técnico ya ha mostrado su intención de ponerse al día en el trabajo con la plantilla, de tal manera que el equipo entrenará hoy, Día de Andalucía, con la vista puesta en el trascendental duelo del sábado ante el conjunto alcarreño.