Julia Figueroa dice adiós a la temporada

Mazazo para Julia Figueroa. La judoca cordobesa se perderá el Europeo de Varsovia, que arranca este jueves, y lo que resta de temporada tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Las peores noticias se confirmaron ayer cuando la del Terra i Mar se enteró de la lesión cuando quedaban tres días para que comience la pelea por el título europeo.

En declaraciones a el Día, Julia Figueroa confirmó el alcance de su lesión, que la tendrá apartada durante los próximos seis meses del tatami. La judoca cordobesa comentó que "la lesión se produjo hace dos semanas durante la concentración al Preeuropeo". "Me dijeron, en ese momento, que no era nada, que estaba estable, pero entrenando yo lo notaba bien", por lo que "al final me he tenido que hacer una resonancia" antes de su participación en el Europeo de Varsovia, una de las grandes citas del presente año junto al Campeonato del Mundo de Budapest de finales de agosto. Sin embargo, Julia sabía que no estaba bien, ya que "algo no estaba como siempre". De hecho, Figueroa era consciente de que "algo malo era". Tras conocer el alcance de su lesión, la judoca cordobesa reconoce que es "más palo tener que operar y estar tanto tiempo de rehabilitación" que perderse la cita europea. Con el ánimo tocado, Julia es sincera y señala que lo que le ha sucedido "son cosas que pasan en el deporte". No hay vuelta atrás para la del Terra i Mar que ahora debe tener paciencia en su recuperación.

No le ha ido muy bien este 2017 a Julia Figueroa, que se perderá lo que resta de temporada. Tras ser golpeada con dureza en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde tenía esperanzas de pelear por las medallas con la delegación española, la judoca cordobesa tuvo que recuperar el ánimo tras su breve participación en la competición olímpica en tierras brasileñas, una ilusión que se tornó en pesadilla y que acabó en lágrimas. Sin embargo, durante el presente año, Julia no arrancó de la mejor manera. Tras caer también a las primeras de cambio durante el Gran Prix de París, Figueroa no pudo viajar a Bakú, donde logró el título el año pasado en la prueba del Grand Slam, por una problema que tuvo el combinado nacional con los visados. Esto hizo que estuviese en el Open de Casablanca a mediados del mes pasado pero la cordobesa quedó apeada de las tres primeras posiciones tras sufrir una doble derrota. A su mal año deportivo, se suma ahora el calvario de una lesión que la deja fuera de combate.