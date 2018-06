Jugar en medio del dolor: el particular Roland Garros de Bautista

Roberto Bautista tomó hace unos días, después de la muerte de su madre, una valiente decisión: pese al dolor, viajó a París para jugar Roland Garros. Pudo quedares en Castellón y empezar su duelo lejos del ajetreo, la tensión y las emociones que implican un torneo de esta importancia pero entendió que la mejor forma de afrontar el dolor era, al menos en principio, a través del tenis.

"Están siendo unos días difíciles, no es fácil de manejar. Creía que lo mejor era venir aquí, dar un paso adelante y seguir luchando como hasta ahora lo he hecho", explicó el tenista español. Su desempeño en la tierra le da hasta ahora la razón, como si el tenis funcionara como una primera gran terapia. Así, después de su partido a cinco sets en la primera ronda, venció fácilmente en tres mangas al colombiano Santiago Giraldo. París, en esa medida, parece venirle bien a Bautista: en Roland Garros llegó ya dos veces a octavos de final.

"Cuando hay problemas fuera de la pista tienes que hacer un esfuerzo extra para poder estar concentrado", explicó después de vencer a Giraldo. "También ayuda haber podido salir de casa, tener la mente esta semana en Roland Garros y no en lo que ha sucedido", agregó.

Pero Bautista no ha estado solo y ha recibido muchos apoyos. "Es bonito ver el cariño de la gente. Eso te da fuerzas y te ayuda a seguir adelante. La fortaleza de Bautista la reconocen y admiran sus compañeros. "Si me pusiera en su lugar, no sé si sería capaz de poder jugar Roland Garros dos o tres días después de que ocurra algo así", dijo, por ejemplo, Fernando Verdasco.