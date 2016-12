Jorge Mendes ve a James en el Real Madrid

El colombiano James Rodríguez no abandonará el Real Madrid en el mercado de fichajes de enero a pesar de su descontento por la falta de minutos en el club blanco, aseguró el agente del futbolista, el portugués Jorge Mendes. "James no se irá del Real Madrid en enero", dijo categórico al diario As el influyente intermediario sobre el futuro del mediapunta colombiano.

James, de 25 años, sorprendió el 18 de diciembre después de que el Real Madrid ganara el Mundial de Clubes en Japón al señalar que meditaba salir del club en enero. "Yo quiero jugar más", dijo James, que no jugó ni un minuto en la final del Mundial de clubes. "Yo quiero estar aquí, pero a veces no se dan las cosas. Hay que pensar bien todo y no te puedo asegurar si seguiría o no".

"Yo quiero quedarme, estoy siendo feliz aquí, pero quiero jugar más. Yo estoy feliz aquí, todos los que están cerca mío también. Si uno quiere jugar más hay que pensar bien todo y buscar salidas", añadió.

James fichó por el Real Madrid en julio de 2014 después de explotar en el Mundial de Brasil. El colombiano le costó al club blanco 80 millones de euros y firmó un contrato hasta junio de 2020.

Empezó siendo titular, pero fue perdiendo peso en el equipo y acabó convirtiéndose en un jugador secundario.

De las tres finales que disputó el Real Madrid en 2016 -Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes- James sólo jugó 47 minutos de la Supercopa ante el Sevilla.

El talentoso mediapunta colombiano ha tomado parte en 16 encuentros esta temporada, en los que ha marcado dos tantos y ha repartido ocho pases de gol.

El extremo Lucas Vázquez, habló ayer sobre el posible futuro de James Rodríguez, con quien guarda una estrecha amistad: "James es muy amigo mío y espero que se quede porque le tengo mucho cariño y es un grandísimo jugador".