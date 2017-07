Jessica Vall alcanza la final de los 200 braza

La española Jessica Vall se ha clasificado para la final del viernes de los 200 braza, después de conseguir el sexto mejor tiempo en las series de clasificación dominadas por la rusa Yulia Efimova (2:21.49).

La nadadora del Sant Andreu ha competido en la primera serie, la más lenta de las dos, y ha finalizado tercera con 2:23.49, por detrás de la china Shi Jinglin (2:21.17) y la canadiense Kierra Smith (2:23.18).

"Pasar a esta final era el gran objetivo y creo que es mi mejor marca del año", ha asegurado después de competir la nadadora española.

"Me he sentido mucho mejor que esta mañana, cuando aún tenía un poco de carbonilla del cien. Esta tarde he nadado muy cómoda, muy tranquila", ha enfatizado la nadadora, que ha explicado que después de los 150 metros vio que tenía fuerzas para "apretar".

"Tengo ganas de luchar esta final", ha asegurado respecto a la final de mañana y ha adelantado que ahora tendrá que ver los vídeos para analizar su carrera para saber en qué se puede mejorar más.

"Estoy contenta porque creo que las cosas que quería mejorar las he mejorado, así que de aquí a la mañana tenemos un día, una mañana para recuperar y dar todo, porque es el último cartucho", ha concluido.