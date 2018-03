El Itea saca un punto en un duro feudo

El Itea Córdoba sumó un punto importante (2-2) en su visita a u complicado feudo como es la pista del Bisontes Castellón, conjunto que ante su público es bastante complicado de batir. Pese a ello, los de Macario se adelantaron hasta dos veces en el marcador y tuvieron en sus manos la victoria, aunque terminaron cediendo dos puntos. No obstante, el conjunto blanquiverde se aprovechó del empate del Betis en su partido para dormir de nuevo en puesto de play off, que podría ser definitivo una jornada más si el Rivas no consigue la victoria en su partido de hoy ante el Noia Portus Apostoli.

El choque de ayer es uno de esos que hacen afición, entre dos equipos que impusieron un gran ritmo en un Ciudad de Castellón que registró una buena entrada con 1.378 espectadores en sus gradas. Tenían ganas de agradar los locales a su hinchada y salieron con una marcha más que el conjunto blanquiverde, creando ocasiones desde el primer minuto. Los de Macario tenían claro su partido y supieron aguantar las embestidas locales para en la primera ocasión de la que dispusieron adelantarse en el marcador gracias al tanto de Cristóbal, que robó un balón en media pista y culminó su propia jugada tras apoyarse en un compañero con una pared. El gol no pareció pasarle factura a los de Castellón que con Diego como jugador más destacado dispusieron de numerosas ocasiones, pero Agus una y otra vez se convirtió en un muro infranqueable. En el minuto 15 tanta insistencia tuvo su premio y un disparo de Diego potente por toda la escuadra desde fuera del área puso la igualada al electrónico. Pudo el propio Diego hasta en dos ocasiones adelantar a los azulones, pero una vez más el meta cordobesista lo evitó, dejando el 1-1 al descanso.

Tras la reanudación, el partido se convirtió en un correcalles con los dos equipos buscando desestabilizar la balanza. En el minuto 26 fue Jesús Rodríguez el que lo logró, con una vaselina que adelantó de nuevo a los de Macario. El Itea lo tenía todo a su favor pero el Castellón no se rindió y atosigó a los de Macario, que buscaron la contra para matar el encuentro. La defensa cordobesista aguantó hasta que en el minuto 35 el Castellón empezó a jugar con portero-jugador. Tres minutos más tarde llegó el gol de Tití, con un disparo potente desde fuera del área a media altura que Agus no logró detener. El Itea se la jugó entonces con juego de cinco, pero el Castellón aguantó las embesitas de los blanquiverdes para sellar el empate final, que quizás fue lo más justo.