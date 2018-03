El Itea, a la reconquista de la plaza de 'play off' en su pista

La competición en la Segunda División del fútbol sala nacional no se detiene por Semana Santa y el Itea Córdoba tiene este sábado una ocasión de oro para recuperar su plaza en el play off de ascenso a Primera. El conjunto blanquiverde recibe al Prone Lugo (Vista Alegre, 19:00), conjunto que ya ha sellado su descenso pero que en la primera vuelta del campeonato venció a los cordobesistas, por lo que bien harían los de Macario en no confiarse ante un rival además herido por el fracaso deportivo que ha supuesto para ellos esta temporada.

De conseguir la victoria, los blanquiverdes meterían mucha presión a sus rivales directos por las plazas de promoción de ascenso -el Rivas, el Puertollano y el Betis-. De hecho, el Rivas visita al líder Valdepeñas, el Puertollano hace lo propio con el complicado Mengíbar, y el Betis recibe a otro equipo de la zona noble como es el UMA Antequera. Encuentros muy duros que el Itea Córdoba debe aprovechar para hacerse fuerte en casa y conseguir de nuevo entrar en los puestos de privilegio. Todo ello cuando sólo faltan cinco partidos para el final de la competición y el sprint final se presume apasionante, pues la igualdad durante el año ha sido brutal entre varios equipos que ahora mantienen la ilusión de pelear por el ascenso.

Macario tendrá a su disposición a toda la plantilla para recibir al Prone Lugo

El entrenador de los cordobesistas, Macario, tiene de nuevo a toda su plantilla disponible para el partido, después de que los guardametas Agus y Cristian se recuperaran al cien por cien de sus molestias físicas durante el parón liguero por la disputa de la Copa de España.

En el choque de la primera vuelta disputado en Lugo, el Itea sufrió un varapalo al caer por 6-4 ante el conjunto gallego, por lo que los cordobesistas ya saben que no podrán confiarse si quieren acabar con una sonrisa una jornada que puede resultarles muy propicia.