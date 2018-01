El Itea Córdoba sigue de dulce a domicilio

El Itea Córdoba CF Futsal sigue cuajando una temporada espectacular. El cuadro blanquiverde, que sólo ha ganado un partido en Vista Alegre, se ha convertido en uno de los mejores equipos lejos de su pista y ayer volvió a cumplir con esa máxima en la cancha del Puertollano, equipo que llegaba al duelo metido de lleno en la pelea por las eliminatorias de ascenso, sueño que ahora ya no parece tan lejano para un conjunto cordobesista que no para de crecer en su primer año en la categoría de plata. En la tarde de ayer, pese a que el Puertollano comenzó ganando, el equipo que entrena Macario demostró coraje para equilibrar el marcador y, cuando tuvo la opción de adelantarse en el tramo final, no perdonó sus ocasiones para sumar tres puntos de oro que pueden dejar la permanencia ya casi hecha y que permiten mirar hacia arriba con bastante optimismo.

La primera mitad en el Antonio Rivilla estuvo marcada por la igualdad. Los goles se hicieron esperar y no llegaron hasta el tramo final. Pakito adelantó a los cordobesistas en el minuto 15 de juego, si bien la alegría duró relativamente poco. Anuar, apenas dos minutos después, ponía el 1-1 con el que se llegó al tiempo de descanso. Tras la reanudación, y pese al tempranero tanto de Manu Orellana, los de Macario apretaron el acelerador para llevarse tres puntos más que merecidos. Cristóbal igualó la contienda rebasado el ecuador del segundo periodo y David Leal, con un Itea Córdoba lanzado, volteó el choque en el 37. Cordero, ya cuando los de Marlon Velasco jugaban de cinco, puso en el luminoso el definitivo 2-4.

El próximo sábado (20:30), en lo que será el retorno al Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, los blanquiverdes recibirán al Manzanares, conjunto que, pese a su gran inicio de campeonato, coquetea con los puestos de descenso, algo que para el Itea ya parece muy lejos.